На Урале снижается число заражений коронавирусом

Все меньше пациентов поступают в больницы в тяжелом состоянии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 6 декабря 2021 года официально подтверждено 682 случая заражения COVID-19, из которых 140 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса приходятся на жителей Карпинска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Артемовского, Качканара, ЗАТО Свободный, Волчанска, Верхней Пышмы, Серова и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 183 429 человек, из которых 159 697 выздоровели. За сутки медики сняли диагноз у 476 человек.

Сейчас состояние 502 пациентов оценивается как тяжелое, 371 человек размещен в палатах реанимации, 316 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки еще 33 человека погибли от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 8 627 человек.