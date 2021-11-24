В Екатеринбурге 103-летняя бабушка пережила испанку и коронавирус

Двое суток пациентка провела в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Труженицу тыла Евдокию Климентьеву Исакову госпитализировали в 40-ую больницу с коронавирусом 12 ноября. Двое суток пациентка провела в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, затем, после улучшения состояния, ее перевели в обычную палату.

Специалисты уверены, что справиться с опасным вирусом пенсионерке помогли не только лекарства, но и воля к жизни.

, в больницу за пенсионеркой приехал ее внук Александр. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Евдокия Клементьева – большая молодец. Вот это закалка: в 103 года победить опасный вирус! – пишет в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

По информации Минздрава Свердловской области, в больницу за пенсионеркой приехал ее внук Александр.

пенсионерке помогли не только лекарства, но и воля к жизни. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Хочу передать всем больным – брать пример с моей бабушки и не сдаваться, любить жизнь, бороться за себя, – сказал мужчина.

Заведующий отделением №1 Сергей Шабанов восхищается пациенткой, обращая внимание на ее крепкое здоровье.

- Я думаю, таких людей сейчас уже не делают. Эта пациентка пережила две пандемии – она пережила испанский грипп и ковид, - говорит врач.

Заведующий отделением №1 Сергей Шабанов восхищается пациенткой. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В годы Великой Отечественной войны Евдокия Климентьева работала над составами для обработки дубленок, сапог, чехлов для нужд фронта. После победы она переехала в Кольцо и начала работать в НИИ. Несмотря на возраст, труженица тыла до сих пор общается с бывшими коллегами и помогает воспитывать внуков.