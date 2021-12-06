Замглавы Североуральска предложила удалять комментарии в соцсетях, где город называют «Сральском»

Светлана Миронова отметила, что критику в мэрии принимают, но не в оскорбительной форме. Фото: adm-severouralsk.ru

В городской администрации Североуральска озаботились тем, как порой называют город пользователи социальных сетей. Дело в том, что чиновники часто стали замечать, что в пабликах появляются грубые комментарии, в которых пишут «Сральск», подразумевая «Североуральск». В итоге первый заместитель главы Североуральского городского округа Светлана Миронова даже попросила руководство городских пабликов убирать комментарии такого рода.

- Комментарии типа «Сральск» и так далее, - передают слова Светланы Мироновой журналисты издания ПроСевероуральск.ru. – Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме! Есть модераторы. Пусть удаляют такие комментарии.

Предложение это прозвучало на совещании, где обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства города. Там обсуждались и другие насущные городские проблемы – машины припаркованные во дворах, которые мешают работать уборочной технике и нехватку механизаторов.