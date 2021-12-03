Свердловские бизнесмены попросили губернатора открыть ТЦ для людей без QR-кодов

С введением QR-кодов трафик в торговых центрах упал на 70-75%
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральские предприниматели обратились с письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором попросили пускать в торговые центры людей без QR-кодов. Документом с «КП-Екатеринбург» поделилась Уральская торгово-промышленная палата.
- Падение трафика в ТРЦ за последнее время произошло на 20-30%, - говорится в письме.
Также бизнесмены отметили, что с введением QR-кодов количество посетителей в торговых центрах упало на 70-75%.
Предприниматели попросили губернатора внедрить в ТЦ пилотный проект со следующими условиями:
- Вход в ТРЦ без QR-кодов, но в масках
- Строгий контроль масочного режима в ТЦ и магазинах
- Вход в непродовольственные магазины площадью более тысячи квадратных метров для совершеннолетних по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту со сроком действия не больше трех дней. При этом посетители будут показывать документ удостоверяющий личность
- Вход на фуд-корты, в зону развлечений, кинотеатры, боулинги по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту. У посетителей будут измерять температуру. Также установят антисептики для обработки рук. При этом заполняемость помещений не будет превышать 50%. Сотрудник будут следить за соблюдением социальной дистанции и регулярно проводить уборку и дезинфекцию
Кроме того, предприниматели пообещали строго выполнять рекомендации Роспотребнадзора и делать следующее:
- Дополнительно выделить сотрудников для мониторинга за соблюдением масочного режима
- Бесплатно выдавать маски на входе в ТЦ
- Контролировать обязательную вакцинацию персонала арендаторов. Сотрудников, у которых нет QR -кодов или отрицательных ПЦР-тестов, не будут пускать в здание
- Разместить плакаты и объявлять по аудио о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться
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