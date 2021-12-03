Следственный комитет проводит проверку.

В старинном уральском селе Курьи в Свердловской области скончалась пятилетняя девочка. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, ребенок погиб 1 декабря от удара током. Следственный комитет проводит проверку. В момент трагедии в частном доме с малышкой находился отец.

- Мужчина является инвалидом II группы. Он напился и уснул. Вероятно, девочке стало скучно, и она полезла к розетке. Тело ребенка с ожогами нашли родственники, - пояснил инсайдер «Комсомольской правды».

Старшая сестра погибшей девочки опубликовала несколько совместных фотографий. Знакомые семьи выразили соболезнования в комментариях.

- Вот тебя и не стало. Так внезапно, что никому до сих пор не верится, что тебя больше нет с нами. Мы все тебя так сильно любили, хоть ты и не слушалась. Мы все равно тебя любили, и будем любить дальше, ведь ты у нас в сердце. В ведь через два месяца тебе бы исполнилось уже 6 лет. Но ты ушла от нас. Пусть тебе земля будет пухом, - написала старшая сестра погибшей девочки.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по поводу инцидента. К проверке инцидента подключилась местная прокуратура.

- Сказали, что отец понесет какое-то наказание. Мама говорит, что только родительских прав могут лишить. Он очень много пьет. Употребляет все подряд. Он пьяный спал на полу. Сестренку нашли уже синей, рядом из розетки торчали провода. К сожалению, ее часто оставляли с ним, так как мама ходит на работу. Она была самостоятельной. Могла сама одеться и уйти к соседям. Но в этот раз почему-то не ушла, - пояснила «КП» сестра скончавшейся девочки.

Напомним, что в Первоуральске молодая мама случайно задавила четырехмесячного сына. Женщина слишком сильно прижалась к грудничку во время сна.