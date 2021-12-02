Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Первоуральске 30-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела. Молодая мать призналась, что случайно нанесла тяжкие травмы четырехмесячному сыну. Однако сначала она пыталась ввести следствие в заблуждение, исказив события последних часов жизни грудничка.

- Сообщение о смерти ребенка поступило утром 29 ноября от безработной девушки. Она пояснила, что накануне вечером у малыша поднялась температура, а ночью он отказался от еды. Утром молодая мать поняла, что сын не подает признаков жизни, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

1 декабря полиция получила результаты акт судебно-медицинского исследования. Эксперты пришли к выводу, что мальчик умер от механической травмы головы. После этого девушка написала явку с повинной.

- Гражданка призналась, что в ночь на 29 ноября слишком сильно прижалась к ребенку, тем самым причинив травму головы, - добавил источник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Девушке грозит до 2 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.