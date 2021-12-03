Отец забрал дочь из садика, а потом напился и уснул. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном комитете и свердловском главке полиции раскрыли детали смерти пятилетней девочки из Сухого Лога, которая погибла 1 декабря от удара током. Малышку оставили дома с отцом-инвалидом, но вместо присмотра за ребенком отец напился и уснул. Девочка сломала розетку и взялась за оголенные провода. В 22:30 тело нашла мать.

- Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу родственников и соседей семьи. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

В МВД добавили, что отец девочки ранее был судим за кражу. В половине шестого вечера он забрал дочь из садика.

- Мать девочки, работающая дояркой в коммерческом предприятии, вернувшись с работы домой в 22:30 часов, обнаружила жуткую картину: ее дочь находилась в бессознательном состоянии с ожогами рук и гематомой на лице, - рассказывает пресс-секретарь главка Валерий Горелых. - По внешним признакам было понятно, что ребенка ударило электрическим током, глава семьи при этом, со слов жены, ее супруг спал в соседней комнате в состоянии опьянения.

По словам старшей сестры, отец девочки часто выпивает. Но оставить ребенка было больше не с кем. К проверке семьи также подключилась местная прокуратура.

- Сказали, что отец понесет какое-то наказание. Мама говорит, что только родительских прав могут лишить. Он очень много пьет. Употребляет все подряд. Он пьяный спал на полу. Сестренку нашли уже синей, рядом из розетки торчали провода. К сожалению, ее часто оставляли с ним, так как мама ходит на работу. Она была самостоятельной. Могла сама одеться и уйти к соседям. Но в этот раз почему-то не ушла, - рассказала «КП»-Екатеринбург сестра скончавшейся девочки.