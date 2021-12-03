Прокуратура проверит семью, в которой девочка скончалась от удара током

Старшая сестра девочки пояснила, что отец напился и уснул. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сухоложская городская прокуратура организовала проверку по сообщению о гибели пятилетней девочки. Ребенок сломал розетку и взял оголенные провода.

- Во время произошедшего отец находился дома, а мать ребенка - на работе. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее старшая сестра девочки пояснила, что отец напился и уснул. Девочку нашли уже мертвой.

- Сказали, что отец понесет какое-то наказание. Мама говорит, что только родительских прав могут лишить. Он очень много пьет. Употребляет все подряд. Он пьяный спал на полу. Сестренку нашли уже синей, рядом из розетки торчали провода. К сожалению, ее часто оставляли с ним, так как мама ходит на работу. Она была самостоятельной. Могла сама одеться и уйти к соседям. Но в этот раз почему-то не ушла, - пояснила «КП» сестра скончавшейся девочки.

В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев.