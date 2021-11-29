«Кошка была больше в шоке»: Екатеринбурженка спасла собаку, пристегнутую на трассе к дорожному знаку

Анастасия и Михаил уже приняли решение, что оставят найденыша себе. Соорудят питомцу будку на участке частного дома. Фото: предоставила Анастасия Зайцева.

Ведущая «Утреннего экспресса» на четвертом телеканале Анастасия Зайцева спасла от гибели пса, который был, пристегнут к дорожному знаку на трассе. Вчера, 28 ноября она вместе со своим молодым человеком Михаилом повезла кошку по кличке Нори к ветеринару на прививку.

- Мы ехали из Нижнесергинского района в сторону Ревды, везли кошку на прививку. Я увидела на противоположной стороне трассы собаку, которая сидела у дорожного знака в снегу. Я попросила своего молодого человека остановиться, чтобы посмотреть живая ли собачка. Пес был привязан к дорожному знаку. Вокруг него лежали какие-то вафельки, видимо люди пытались покормить, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Анастасия. - Он перегрыз поводок, а его ошейник был на столбе. Несмотря на то, что вчера было не холодно, у песика вся шерсть была в снегу и наледи. Мы сделали выводы, что собака сидит там давно. Я дала ему корм, погладила, показала ему, что мы с добром.

Пес был привязан к дорожному знаку. Фото: предоставила Анастасия Зайцева.

Не смотря на то, что пес оказался довольно крупным Анастасия и Михаил решили отвезти его в ветеринарную клинику и в приют. По словам Анастасии, пес был дружелюбным и покорно залез в машину.

- В это время в автомобиле сидела еще и Нори. Она, конечно, была в шоке, залезла на заднюю полку автомобиля. А пес сидел у меня на коленях, - продолжает Анастасия. – Ветеринар осмотрел пса. Он был здоров. Ему два года. Мы назвали его Швепсом. Эта кличка вызывает игривые, сладкие ассоциации. И отвезли к себе домой.

Анастасия говорит, что пока тяжело оставлять Швепса без присмотра. Фото: предоставила Анастасия Зайцева.

Анастасия и Михаил уже приняли решение, что оставят найденыша себе. Соорудят питомцу будку на участке частного дома.

- Родители были в полном шоке тоже. Они ждут от нас внуков, а мы им очередного питомца принесли, - смеется девушка. – Швепс умный и знает команды. Сегодня на прогулке дал мне лапу, а еще умеет сидеть. Отдавать его кому-то другому не планируем. Сколотим для него теплую будку. Неделю его буду держать на карантине, погляжу за поведением. Но Нори пока к нему относится настороженно и шипит на него.

Новый питомец не прочь похулиганить. Фото: предоставила Анастасия Зайцева.

Новый питомец не прочь похулиганить. Анастасия говорит, что пока тяжело оставлять Швепса без присмотра.

- У нас в доме есть что-то воде предбанника. «Швепс» хотел пройти оттуда к нам на кухню. Сначала я не стала пускать пса. Слышу, какой-то шум, он гавкает, а затем тишина. Я вышла к нему, а он косяки ободрал, - добавляет Анастасия. – Сразу же встал, начал прыгать, скакать и мне на плечи лапы положил. Я понимаю, что он ко мне рвется, потому что я для него спасительница.

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