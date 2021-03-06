В Нижнем Тагиле школьница спасла собаку из речки

Спасенная собака тут же ретировалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 марта ученица 8 класса школы №49, гуляя по парку Культуры на улице Металлургов в Нижнем Тагиле, заметила тонущую в водоеме собаку. Девочка, увидев скулящее животное, полезла ледяную воду и вытащила четвероногого друга.

Восьмиклассница не испугалась ледяной воды. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил" в ВК

Отважную школьницу заметила проходившая мимо женщина.

- Собака провалилась в воду и никак не могла выбраться самостоятельно на берег. Девочка повела себя смело, и спасла бездомную собаку прямо на моих глазах. Побольше бы таких смелых и отважных подростков, как ты, - написала женщина в группе «Инцидент Нижний Тагил» в ВК.

Спасенный пес, оказавшись на берегу, тут же убежал.