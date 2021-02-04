В Екатеринбурге муж и жена спасли потерявшуюся овчарку, которая несколько дней бегала по трассе среди машин

Собака несколько дней бегала по трассе. Фото: Елена Черкасова

Неравнодушная семейная пара на днях в Екатеринбурге спасла овчарку, которая в любую секунду могла стать причиной ДТП. Собака бегала по Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге, не зная куда податься, а мимо проносились, один за другим, автомобили.

- Муж ехал на работу и увидел что по трассе бегает овчарка, играется с хвостом, - рассказывает Елена Черкасова. - Он остановился, покормил ее. Сфотографировал, отправил мне. Я в свою очередь написала об этом в группу по поиску потерявшихся животных.

Чтобы овчарку не сбили, неравнодушный автомобилист посадил ее к себе в машину. Фото: Елена Черкасова

Люди, знающие, чья это была собака, вскоре объявились в комментариях под сообщением о найденном животном. Однако через два дня овчарка почему-то по-прежнему бегала по трассе – ее никто не забрал.

- Вчера муж ехал той же дорогой и звонит мне, что пес там же, но уже не такой веселый сидит в сугробе, - добавляет Елена. – Он посадил ее к себе в машину. Я тем временем набрала хозяевам. Они приехали и забрали собаку.