2019-07-27T17:23:00+03:00
Происшествия

«У пса пули застряли в животе»: в Екатеринбурге ветеринар рассказала, как спасла собаку от жестокого владельца

По словам медика, владелец сначала избил пса палкой, а потом расстрелял
Данил СВЕЧКОВ
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Псу сделали несколько операций. Фото: Евгения СветлаковаПсу сделали несколько операций. Фото: Евгения Светлакова
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Ветеринар из Екатеринбурга Евгения Светлакова спасла собаку от агрессивного владельца. Она приехала на помощь раненому животному по вызову его хозяина, а когда узнала, что тот стрелял в животное, решила забрать пса.

- Ему 4 года, кобель. Разрыл чудо ландшафтного дизайна альпийскую горку, тем самым вызвал гнев хозяина, - рассказывает Евгения Светлакова. - За это его отходили палкой. Собака сидела на цепи и спастись бегством от тирана хозяина не могла, от страха зарычала и вызвала еще большую злость владельца, который выстрелил в него два раза из оружия. Меня пригласили оказать ветеринарную помощь, достать пули.

Сам хозяин утверждал, что целился он якобы в лапу животного. Но пули застряли у пса в брюшной полости.

Пули застряли у пса в брюшной полости. Их пришлось вынимать на операционном столе. Фото: Евгения Светлакова

Пули застряли у пса в брюшной полости. Их пришлось вынимать на операционном столе. Фото: Евгения Светлакова

- Сказала, что нужно проводить диагностическую лапаротомию, искать возможные повреждения и извлекать пулю, - говорит Евгения. - Сам хозяин моего приезда не дождался и оставил своего отца, который рассказал, что собаку воспитывают палкой регулярно. Отец позвонил хозяину собаки, чтобы тот принял решение. Услышав мои рекомендации владелец заявил: "усыпите его, ведь он все равно на меня рычит".

Женщина отказалась усыплять пса, так как для этого не было медицинских показаний.

- Сказала что заберу собаку себе, - отмечает ветеринар. - Получив согласие сына, отец посадил собаку ко мне в машину. Кобель очень добрый к людям любого пола и возраста и это его качество всегда вызывало недовольство владельца. По его мнению, собака должна быть непременно злая и охранять хозяйские владения.

Собаку уже прооперировали. Сейчас она восстанавливается после того, что с ней случилось, а сама ветеринар ищет юриста, чтобы привлечь владельца пса к ответственности за жестокое обращение с животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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