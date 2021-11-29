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Происшествия29 ноября 2021 7:40

Молодую мать, изрезавшую 2-летнего сына ножом «из-за бесов», отправили в психбольницу

Вероятно, следователи хотят проверить обвиняемую на вменяемость
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Ранее девушке продлили срок содержания под стражей до февраля.

Ранее девушке продлили срок содержания под стражей до февраля.

Ленинский суд Екатеринбурга отправил в психиатрический стационар 25-летнюю Кристину, обвиняющийся в покушении на убийство двухлетнего сына. В августе этого года девушка изрезала малыша в надежде «изгнать из него бесов». Ранее ей продлили срок содержания под стражей до 12 февраля, всего до шести месяцев.

- 24 ноября 2021 года следственный отдел по лен району вышел с ходатайством о ее переводе в психиатрический стационар. Ленинский его удовлетворил, в областном суде не обжаловалось, - пояснили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе Свердловского областного суда.

Известно, что отец мальчика жил отдельно. Он оставил бывшей жене и сыну квартиру в элитной многоэтажке на улице Машинной. Смерть ребенка не наступила лишь благодаря врачам скорой помощи, которую вызвала охрана жилого комплекса.

- По уголовному делу выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Если молодую мать признают вменяемой, то ей будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в конце прошлой неделе был арестован 14-летний гимназист, который пытался зарезать мать.

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