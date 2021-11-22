Теперь погорельцы живут в другой деревне, где власти выделили им новое жилье. Фото: СУ СКР по Свердловской области / соцсети

В свердловском главке МЧС России назвали причину пожара в селе Бызово, в котором весной этого года погибли пятеро детей. Из ответа на запрос «КП»-Екатеринбург следует, что причиной возгорания стала неисправная проводка. Для расследования трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Сообщаем, что причиной пожара в частном жилом доме по улице Рябиновой в деревне Бызово Горноуральского городского округа, произошедшего 15.04.2021 года, стал аварийный режим работы электрооборудования в расположенных рядом надворных постройках, - говорится в ответе пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Возможно, уголовное дело будет закрыто из-за отсутствия состава преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В доме, от которого осталось лишь пепелище, жила семья Тамары Щербининой. Женщина и ее сожитель воспитывали семерых детей, но в роковую ночь успели вытащить из огня лишь сына Ярослава и малышку Варю. По словам погорелицы, ей до сих пор не сообщали причину пожара. Сейчас Тамара с дочкой и сыном живет в соседней деревне, где власти выделили им новый дом.

- Следователь допрашивал меня, но были лишь банальные вопросы о том, что я помню и что делала в ту ночь. Причину возгорания никто не сообщал, - пояснила мама детей.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

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