Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной аварии под Кушвой. По данным регионального управления Госавтоинспекции, ранним утром 21 ноября 60-летний водитель «Джили Эмгранд» выехал на встречную полосу и протаранил ехавшую навстречу «десятку». За рулем отечественного автомобиля был 29-летний житель Качканара, он скончался на месте.

- Три его пассажира: две девушки 17 и 18 лет, молодой человек 19 лет, бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести госпитализированы в приемный покой больницы Кушвы. Водитель «Джили» не пострадал, - пояснили «КП»-Екатеринбург в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Предполагаемый виновник аварии получил права четыре года назад и пять раз получал штрафы за езду без ремня безопасности. Погибший парень также привлекался к отвественности, но за пьяную езду без прав.

- По факту аварии органы внутренних дел выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в Госавтоинспекции.

Водитель ВАЗа скончался на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным «Комсомолки», водитель «Джили» пытался скрыться от наряда ДПС после того, как не остановился по требованию инспектора. У мужчины выявили опьянение, алкотестер показал результат в 0,575 промилле. Также признаки опьянения были у погибшего водителя.

Напомним, что на Среднем Урале в аварии погибла 87-летняя женщина. А в Екатеринбурге за сутки произошло 29 ДТП.

Госавтоинспекция​ предостерегает водителей от управления​ в нетрезвом состоянии транспортными средствами, помнить об ответственности, предусмотренной законодательством — крупные штрафы и лишение права управления.

Собственникам транспортных средств необходимо ограничить доступ к технике и ключам от нее для лиц, имеющих тягу к вождению в нетрезвом состоянии, а также не имеющих права управления. Напоминаем, что информация о​ нахождении за рулем нетрезвого водителя принимается круглосуточно по телефону 02 или 112.