В Екатеринбурге зафиксировано 29 ДТП

Десятки ДТП зафиксированы в Екатеринбурге 21 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по состоянию на 19:30 21 ноября 2021 года за день произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. Резкий рост аварий на дорогах связан с непогодой – почти весь день в уральской столице шел снег.

- На данный момент подтверждена информация о 29 зарегистрированных ДТП, точные данные за сутки будут подведены к утру понедельника, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Отметим, что на дорогах Свердловской области сегодня тоже десятки ДТП. По словам очевидцев, несколько автомобилей улетели в кювет на Серовском тракте. Под Нижним Тагилом утром произошло смертельное ДТП: в районе Капасихи «Волга» влетела в дерево, водитель остался жив, а 87-летняя пассажирка погибла на месте аварии.