Под Нижним Тагилом в ДТП погибла женщина

Автомобиль выбросило с трассы, после чего он врезался в дерево. Фото: паблик "Тагильский спасатель"

В воскресенье, 21 ноября, в первой половине дня на выезде из Нижнего Тагила в сторону села Николо-Павловское в районе река Капасиха произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина.

Как выяснилось, водитель отечественного автомобиля «Волга» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Водителя извлекли при помощи гидравлического оборудования. Фото: паблик "Тагильский спасатель"

- Спасатели при помощи гидравлического оборудования извлекли водителя и передали сотрудникам скорой помощи. В результате ДТП пассажирка автомобиля получила смертельную травму, - рассказывают в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Спасатели посоветовали автомобилистам в непростых погодных условиях быть осторожными, соблюдать скоростной режим и контролировать дорожную ситуацию.