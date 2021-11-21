Госавтоинспекция Екатеринбурга выступила с предупреждением из-за погоды

В Екатеринбурге - сильный снегопад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в воскресенье, 21 ноября, идет сильный снегопад, из-за чего Госавтоинспекция города обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением.

В ГИБДД напоминают, что водителям нужно максимально учитывать дорожную обстановку в сложных погодных условиях и соблюдать ПДД. Для этого нужно снизить скорость, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию, а также строго выполнять предписания дорожных знаков.

Пешеходам также стоит проявлять осторожность, помнить о скользких дорогах, не выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, перед тем, как начать переходить дорогу, убедиться, что водитель увидел вас.

- В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, - напоминают в отделении пропаганды Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют содержание дорог Екатеринбурга, которые засыпает снегом, на предмет их расчистки, а также образования наледи. В Госавтоинспекции напоминают, что в трудной ситуации следует звонить по телефонам 02 и 112.

Напомним, что 21 ноября под Нижним Тагилом водитель «Волги» не справился с управлением и влетел в дерево, пассажирка автомобиля погибла на месте ДТП.