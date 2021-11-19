Путин посмертно наградил медалью екатеринбурженку, скончавшуюся после спасения тонущей матери с ребенком

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Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» екатеринбурженку Дарью Агупову, которая скончалась после спасения тонущей матери с ребенком.

- Президент РФ подписал Указ о награждении медалью Дарью Агупову «за смелые и решительные действия при спасении людей на воде». Представление к награде подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после трагедии, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Напомним, все произошло 3 июля 2021 года. В тот день Дарья, находившаяся на берегу пруда под Дегтярском, увидела, как в воде тонут женщина и двухлетний малыш. Не раздумывая она бросилась им на помощь. В этот момент Дарья ударилась о каменистое дно и сломала ногу. Но, не смотря на это, она смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

Дарью госпитализировали в больницу. Она перенесла операцию, но после нее ее состояние ухудшилось - организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов и через три дня она скончалась.

Дарье было 36 лет. У нее остался семилетний сын.

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