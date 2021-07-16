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Происшествия16 июля 2021 11:18

Екатеринбурженку, которая скончалась после спасения тонущей матери с ребенком, представили к Ордену Мужества

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Дарья скончалась в больнице № 23 после операции. Фото: страница Дарьи Агуповой во «ВКонтакте»

Дарья скончалась в больнице № 23 после операции. Фото: страница Дарьи Агуповой во «ВКонтакте»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил к Ордену Мужества жительницу Екатеринбурга Дарью Агупову. Женщина скончалась в больнице № 23 после того, как спасла тонущую мать с ребенком. Дарья получила перелом ноги, ее состояние ухудшилось после операции.

Дарье было 36 лет, у нее остался 7-летнйи сын.

- 7 июля Дарье делали операцию под общим наркозом. К сожалению, организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов, девушка пережила клиническую смерть. Несмотря на все усилия врачей, спасти Дарью не удалось, - написал глава региона в своем Instagram.

У Дарьи остался маленький сын. Фото: страница Дарьи Агуповой во «ВКонтакте»

У Дарьи остался маленький сын. Фото: страница Дарьи Агуповой во «ВКонтакте»

Сейчас следователи СКР проверяют работу врачей больницы на предмет оказания неквалифицированной помощи.

- Я представил Дарью Агупову к Ордену Мужества. Посмертно, - написал Евгений Куйвашев.

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