В свердловской глубинке сотрудница школы купила поддельный медотвод

В полиции уже заинтересовались этим случаем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Баженовское Байкаловского района Свердловской области у сотрудницы местной школы выявили поддельный медицинский отвод от вакцинирования. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник.

Директор образовательной организации Марина Белоногова подтвердила факт инцидента.

- Я бы попросила вас не разглашать имя сотрудника. Село у нас маленькое, все друг друга знают. Да, такой инцидент был. Ведется проверка. Сейчас справка изъята, - рассказала «Комсомолке» Марина Белоногова.

Теперь полиции предстоит найти тех, кто продал поддельный документ. Санкции статьи 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» предусматривают до 2 лет лишения свободы.

- За покупку и использование справки и QR-кода предусмотрена ответственность по части 3 статьи 327 УК - наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года. Самое суровое наказание – до 1 года реального лишения свободы. Есть также статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По ней если вы кого-то заразили грозит до 2 лет заключения. Если же человек впоследствии скончался – до 5 лет лишения свободы. В случае покупки справки или QR кода у врача, может грозить ответственность по статье 291 «Дача взятки», - объяснил адвокат Дмитрий Ушаков.

Напомним, что в Нижнем Тагиле из поликлиники украли 320 доз вакцины «Спутник V». С 30 октября в Свердловской области действует режим зон COVID-free, куда вход осуществляется по QR-кодам или справкам о вакцинации. Ученикам 5-11 классов, а также колледжей и техникумов продлили дистант до конца текущей недели.

По состоянию на 17 ноября 2021 года, на Среднем Урале выявили 169 760 случаев коронавируса. Число смертей достигло 7 987.