Как выяснилось, студентка РГППУ работает вебкам-моделью. Фото: соцсети

Студентка РГППУ Алина Гаршина вновь опубликовала пост с заявлением о нападении от 23 октября. По словам девушки, над ней надругались в парке имени Павлика Морозова. Запись была удалена, но Гаршина утверждает, что это следствие многочисленных жалоб читателей.

- В парке происходило насилие в рот и классическое проникновение, было противно, но я полностью подчинялась. И это не гарантировало, что меня отпустят. Вскоре он перестал скрывать лицо. Это был взрослый выпивший мужчина. Я была трезвая, не пью алкоголь. Думала: когда это кончится? - пишет девушка.

Сейчас Алина Гаршина находится в больнице. Фото: соцсети

Позже выяснилось, что Алина работает вебкам-моделью. На записях с камер гостиницы «Ямал» видно, как студентка заходит в номер с высоким мужчиной. В данный момент она находится в больнице. В случившемся разбирается Следственный комитет.

- Срок доследственной проверки продлен до 30 суток. Пока решения о возбуждении уголовного дела или отказа в нем нет, - пояснил адвокат студентка Евгений Черных.

Напомним, что девушка собирала деньги на оплату услуг адвоката через соцсети. Но после известий о ее тайном заработке многие потребовали вернуть средства обратно. Сама Гаршина заявляла готовности перечислить оставшуюся сумму на благотворительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шурыгина 2.0 или жертва? Почему жители Екатеринбурга ополчились против студентки, заявившей об изнасиловании (подробнее)