Как парень с Урала африканских кровей покорил советскую кинотусовку и женился на Нонне Мордюковой

Звезды советского кино называли его одной из главных достопримечательностей Москвы. Знакомством с ним гордились певец Иосиф Кобзон и режиссер Андрей Тарковский, а Нонна Мордюкова и вовсе однажды объявила всем знакомым, что он ее муж – Эрменгельд Коновалов, или просто Гелий.

Из-за необычной для СССР африканской внешности его часто принимали за иностранца и звали сниматься в кино. А он с радостью подыгрывал, имитируя зарубежный акцент. Хотя мало кто знал, что Эрменгельд на самом деле простой парень с Урала. «Комсомолка» узнала, как он пробился в высший свет советского кино, и почему, несмотря на популярность, всю жизнь играл только в эпизодах.

Студенческий фильм Андрея Тарковского «Убийцы». Действие происходит в США. Эрменгельд Коновалов сыграл в нем повара.

НА СЦЕНЕ ВЗЯЛ ПСЕВДОНИМ ОТЦА, КОТОРОГО НЕ ЗНАЛ

Эрменгельд родился в Свердловске в 1937 году в семье простой уральской женщины Валентины и гастролирующего иностранца-чечеточника африканских кровей Альберта Луцци, который однажды попал на Урал. Брак продлился недолго. Вскоре после рождения первенца Альберт и Валентина разошлись.

- Он отца не помнил и не знал даже, как его родители познакомились. Говорил только, что Луцци был на гастролях в Свердловске, - вспоминает Александр Нилин, советский публицист, близко общавшийся с Эрменгельдом Коноваловым. - Но дело в том, что про Альберта Луцци вообще нигде не упоминается. В Москве, например, все знали, что был актер Вейланд Родд (афро-американский актер, в 30-х переехавший жить в СССР, - Прим. Ред.), а про Альберта Луцци почему-то никто и не слышал.

В «Бриллиантовой руке» Эрменгельда можно заметить за столиком позади персонажа Миронова. Фото: фильм «Бриллиантовая рука»

Фамилию «Коновалов» Эрменгельд получил от нового мужа мамы – Николая Коновалова. Через некоторое время их семья переехала жить в Москву. Здесь Валентина устроилась на административную должность – она заведовала производством в ресторане при гостинице Советской. А ее сын, Гелий, который с юных лет был очень артистичен и любил разыгрывать сценки, поступил в цирковое училище. Так он стал профессиональным мимом – чуть ли не единственным в СССР на тот момент.

- Хотя отца Эрменгельд не знал, но для работы на эстраде он взял себе его имя в качестве псевдонима – выступал, как Альберт Луцци, - рассказывает Александр Нилин. - Он был очень способный, очень крепкий, хорошо физически развитый. Но к профессиональной своей деятельности Гелий относился не серьезно. У него были один или два номера, которые он всегда и показывал. Была пантомима, которую он запатентовал и ему, как автору за нее даже что-то платили. Но в Москве Гелий очень редко выступал. Часто старался пропустить концерт.

Когда герой Никулина в ресторане начинает буянить, буквально на одно мгновение Эрменгельда показывают более крупным планом. Фото: фильм «Бриллиантовая рука»

Гелию было интереснее развлекать коллег по цеху – актеров театра и кино, которые почти каждый день собирались в ресторане ВТО (Всесоюзное театральное общество, - Прим. Ред.). Он был открыт на Тверской улице в 1937 году.

- По вечерам в ресторане ВТО собирались все известные артисты и писатели. Туда не пускали без театральных удостоверений, - вспоминает Александр Нилин. - Гелий легко мог пропустить свой концерт, пойти в этот ресторан и весь вечер всех там развлекать, шутить. Его все знали. Такие люди как Гелий успевали за вечер со всеми поговорить. Он был достопримечательностью Москвы – такой озорник, который предпочел профессиональной деятельности развлечение знакомых актеров в ресторане. Гелию нравилось, что все его знают. Вечно он всех разыгрывал, выдавал себя за какого-то другого африканца. Говорил, что он и есть тот малыш-негритенок из фильма «Цирк» (лента 1936 года, роль малыша в нем сыграл Джеймс Паттерсон, который в годы войны учился в школе под Свердловском, - Прим. Ред.).

УСТРОИЛ СКАНДАЛ В СВЕРДЛОВСКЕ, ВЫДАВ СЕБЯ ЗА ГЛАВУ КАМБОДЖИ

Иностранных языков Эрменгельд Коновалов в юности, когда еще был только мимом и завсегдатаем ресторана ВТО, не знал. Но окружающие, глядя на него, охотно верили тому, что он гость из другой страны. Гелию для этого достаточно было лишь сымитировать акцент.

- Как-то мы пришли в кафе в начале Пятницкой улицы в 22.00. А оно уже закрывалось – нас не пускают, - рассказывает друг Гелия. - Я швейцару говорю, показывая на Эрменгельда: «Ну, посмотрите, это же иностранец». И вдруг Гелий говорит с акцентом: «Белые господа, разрешите нам выпить». Швейцар, зная, что в СССР африканцев не угнетают, а наоборот ими восхищаются, сейчас же открыл перед нами двери.

Розыгрыши Гелий очень любил. По воспоминаниям современников, проходя на стадион Динамо, он порой представлялся всем братом знаменитого футболиста Пеле, приехавшим в СССР посмотреть советский футбол. И люди в это охотно верили.

- Он знал и Никулина, и Кобзона. Однажды ехал с товарищем в такси на концерт Кобзона. Опаздывали. А в такси было темно, и Эрменгельд изобразил Кобзона, попросил ехать быстрее. Потом он зашел перед концертом к Кобзону в гримерку со смехом, сказал: «Я за тебя сейчас в такси заплатил, с тебя поллитра». Кобзон говорит: «Давай после концерта». Гелий, смеясь: «Нет, давай сейчас», - вспоминает писатель Нилин.

А в «Мушкетерах двадцать лет спустя» ему досталась роль слуги Портоса.

Но один из розыгрышей вышел ему боком. Однажды он с гастролями, как мим, прилетел в родной Свердловск и решил подшутить над работниками аэропорта «Кольцово».

- В Свердловске он прошел в комнату ожидания для депутатов Верховного совета, заявив, что он Нородом Сианук (глава Камбоджи с 1960 по 1970 и с 1975 по 1976 года, - Прим. Ред.) и инкогнито летит в Москву, - рассказывает Алесандр Нилин. - При этом Нородом Сианук действительно тогда был в СССР, но в тот же день в газете «Правда» писали, что он уже улетел домой. Сотрудники аэропорта позвонили в Москву, пожаловались, что их не предупредили о визите важного гостя. Там им посоветовали почитать газету. Потом в «Вечерней Москве» появился фельетон о поступке Эрменгельда. Незадолго до этого он получил серебряную медаль на фестивале молодежи в Москве, как мим – просто других мимов у нас тогда не было. И в газете писали, а совместим ли такой поступок со званием лауреата международного фестиваля молодежи?

РАЗДОБЫЛ ПОСРЕДИ НОЧИ ДОРОГОЙ КОНЬЯК ДЛЯ НАРОДНОЙ АКТРИСЫ

Современники говорят, что режиссер Андрей Тарковский в советские годы в общении с коллегами по цеху был довольны холодным человеком. И все очень удивились, когда однажды в ресторане ВТО на вечере, на котором присутствовали поэты Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко, он вдруг обрадовался бросившемуся к нему с объятиями Гелию.

- Я знал, что Тарковский не склонен к такому панибратству. Как и все, удивился очень, помню, - говорит писатель Александр Нилин. – Потом я узнал, что оказывается Гелий снялся в курсовом фильме Тарковского, когда тот был еще студентом.

В десятисерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить...» Эрменгельд Коновалов сыграл шефа криминальной полиции Луисбурга.

Фильм тот назывался «Убийцы». Это короткометражная лента по мотивам рассказа Эрнеста Хемингуэя. Гелий играл повара в баре. Это была первая работа Эрменгельда Коновалова в кино. После нее он снялся еще в 23 фильмах, но лишь в небольших ролях. Например, в «Бриллиантовой руке» его можно заметить на заднем плане в ресторане. Он играет моряка, сидящего за столом, когда герой Миронова идет по залу, чтобы позвонить по телефону. Он играл небольшую роль и в «Жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо», где титульного героя сыграл Леонид Куравлев. В «Возвращении резидента» он сыграл одного из телохранителей, а в «Мушкетеры двадцать лет спустя» - слугу Портоса.

- Эрменгельда не угнетало то, что ему предлагали только эпизодические роли. Собственно, ему вообще никаких и не полагалось, он же не был киноартистом, - рассказывает Александр Нилин. – Но то, что к нему обращались режиссеры, его страшно привлекало – куда-то ехать, отправляться в приключение. А какую другую роль он мог играть? У нас не было практически никаких фильмов об иностранной жизни. А в СССР почти не было африканцев. В «Бриллиантовой руке» Гайдай во время монтажа оставил сцену, где он просто сидит за столиком. Но Гелий все равно всем запомнился, потому что он один там – африканец.

Кроме «Бриллиантовой руки» Эрменгельд Коновалов и Нонна Мордюкова могли пересекаться еще и на съемках «Баллады о Беринге и его друзьях». Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но вскоре Эрменгельд Коновалов сильно удивил все актерское сообщество Москвы, когда оказалось, что он сошелся со звездой советского кино Нонной Мордюковой, которая снималась и в «Бриллиантовой руке».

- Как-то Гелий исчез, а потом возник. Как сейчас помню, они в центре идут и Гелий в таком песочном костюме-тройке с жилеткой. И ему немного неловко, потому что у него репутация весельчака, а тут он солидный такой идет с Нонной Мордюковой, - вспоминает Александр Нилин.

Оказалось, познакомились они не на съемочной площадке, а на обычной актерской вечеринке в одной из гостиниц во время гастролей. Он обаял актрису своей харизмой, да еще и произвел на всех впечатление, когда ночью пошел на улицу и раздобыл где-то бутылку дорогого коньяка в подарок знаменитой актрисе.

- В плане отдыха он был удобный и приятный человек – неутомимый, - рассказывает друг Эрменгельда. – Их брак был неожиданностью для всех. Я не знаю, были ли они расписаны, но Нонна подавала его именно как мужа. Нонна к нему снисходительно относилась, потому что он ничего не приносил в дом. Он почти не работал. Но у Нонны была такая жизнь, что все мужья у нее оказывались людьми такого типа. Кто-то очень красивый, но не работает, кто-то, как Геля, замечательный парень, но ничего не зарабатывает специально для дома. Нонна всегда смеялась: «У меня никогда не было мужа, который бы принес получку домой».

Приключенческий фильм «Сердца трех».

Очень скоро об отношениях Эрменгельда и Нонны узнала вся московская «тусовка». Причем Гелия даже стали называть по фамилии его супруги. Например, в ресторане ВТО, когда готовились к новогоднему вечеру, составили список тех, кого на вечер не пускать, чтобы мероприятие прошло тихо. Весельчака Эрменгельда тоже в него внесли, правда, записали, как «Мордюкова». Но он тогда и сам по какой-то причине не пришел.

Брак у Нонны и Гелия продлился лишь около года, после чего они расстались. Актриса часто надолго уезжала на съемки. Длительных расставаний их союз выдержать не смог. Знакомые Эрменгельда Коновалова рассказывают, что с годами он потерял интерес к развлечению артистов и решил всерьез заняться своей карьерой. Он выучился на режиссерском факультете ГИТИСа и перестал появляться в ресторане ВТО. В итоге он смог получить главную роль в театральной постановке «Преследователь» знаменитого советского режиссера Марка Розовского. А кроме того Эрменгельд Коновалов написал сценарий для фильма про войну во Вьетнаме, в котором хотел сыграть. Но экранизировать его не получилось. Эрменгельд скончался в 1994 году. Ему было 57 лет.

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