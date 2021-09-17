Посадила картошку у дворца и отказалась от прислуги: как станочница с Уралмашзавода стала первой леди Тайваня

Фаина с мужем на отдыхе в Сочи. Фото: музей истории Уралмашзавода

Цзян Цзинго, третий по счету президент Тайваня, считается одним из самых видных азиатских реформаторов в истории. При нем этот маленький остров из отсталого феодального государства превратился в технологически развитую страну с доходом в 30 тысяч долларов в год на человека.

Но запомнили его и по другой причине. Рядом с президентом всегда была первая леди Цзян Фанлян, которая отличалась странными для местных привычками. Вместо того чтобы озадачить прислугу, она сама, стоя на подоконнике с ведром и тряпкой, мыла окна в доме. Кроме того она обожала часами возиться в огороде, ухаживая за картошкой и капустой.

Ну и внешность, конечно, у Цзян Фанлян была совершенно не типичная для Тайваня – славянская. А разгадка простая. На самом деле Цзян Фанлян звали Фаина Вахрева. И до того, как стать первой леди Китайской Республики (это Тайвань, - Прим. Ред.) она работала на Уралмашзаводе в Свердловске, стоя за станком. Рассказываем, как волею случая простая советская девушка сменила койко-место в общежитии для рабочих на президентский дворец на Тайване.

В Китае Фаине дали новое имя - Цзян Фанлян. То есть «честная и добродетельная». Фото: музей истории Уралмашзавода

БЫЛ ЦЗИНГО, А СТАЛ ЕЛИЗАРОВ

Цзян Цзинго был старшим сыном Чан Кайши, главы партии Гоминьдан, которая в третьем десятилетии прошлого века стяжала власть во всем Китае. В 1925 году Чан Кайши отправил его учиться в СССР. Советский Союз тогда как раз открыл Университет трудящихся Китая для молодежи из Гоминьдана и Коммунистической партии Китая. Цзян Цзинго в нем приняли с распростертыми объятиями.

- Он приехал в Москву 15-летним подростком и его приняли на учебу в университет трудящихся Китая, - рассказывает Сергей Агеев, научный сотрудник музея истории Уралмашзавода. - В отличие от прочих студентов жил он не в общежитии, а в семье сестры Ленина – Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой. Они его на воспитание взяли.

В Советском Союзе Цзян Цзинго взял себе псевдоним Николай Владимирович Елизаров, чтобы не сильно выделяться. Фамилия была в честь семьи, которая его усыновила, а имя и отчество в честь Ленина, который часто подписывал свои работы именем Николай, хотя звали его Владимир.

Завод «Динамо» в Москве на котором первое время работал Цзян Цзинго. Фото: музей истории Уралмашзавода

После выпускного Цзян Цзинго с другими студентами-китайцами отправили учиться в военно-политическую академию ВВС СССР на кафедру, где готовили офицерский состав для пехотных подразделений. А когда срок обучения и там подошел к концу, все выпускники поехали домой в Китай развивать экономику и армию родной страны. Все, кроме одного. Цзян Цзинго не разрешили уехать из СССР. Иосиф Сталин лично распорядился попридержать его, чтобы иметь рычаг влияния на Чан Кайши.

- Сначала Цзян Цзинго отправили работать помощником директора на московский завод Динамо. Также он работал в деревнях в бригаде по раскулачиванию. Его тогда специально подальше от Москвы решили отправить, потому что китайское посольство искало сына Чан Кайши со страшной силой, - говорит Сергей Агеев. - И затем по решению Сталина Цзян Цзинго отправили в Свердловск в распоряжение Уралобкома. А те определили его работать на Уралмашзавод в механический цех №1 – один из крупнейших в стране. Тут он сначала занимается социальными вопросами – распределяет среди рабочих продуктовые карточки и дефицитные вещи – а потом вступает в партию и становится исполняющим обязанности редактора заводской газеты «За Тяжелое Машиностроение».

Тут-то судьба и сводит его с простой советской девушкой Фаиной.

На этом снимке Цзян Цзинго 24 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ШПИОН, НО ВЫПИТЬ ЛЮБИТ

Откровенно говоря, о жизни Фаины Вахревой до встречи с Цзян Цзинго историкам известно немного. Ее семья была родом из Минска. Небогатая. По сути – обычные крестьяне. Но когда началась Первая мировая война их по какой-то причине эвакуировали на Урал, хотя обычно так поступали лишь с ценными специалистами необходимыми для промышленности. Здесь-то в 1916 году и родилась Фаина.

- Ее родители через некоторое время умерли, поэтому она воспитывалась старшей сестрой Анной. Жили они в одной из соседних деревень, - рассказывает Сергей Агеев. - Потом Анна с младшей сестрой приехали в Свердловск и получили рабочие специальности в ремесленном училище Уралмашзавода. В то время это было просто - везде были нужны рабочие, и шло массовое обучение. А далее Анна вышла замуж и уехала в Казань, а Фаина осталась в Свердловске.

Фаина жила в общежитии для рабочих завода. Цзян Цзинго, как иностранный гость с непростым статусом – в гостинице на улице Ильича. О том, что он из Китая от коллег Цзян не скрывал. По этой причине периодически работники завода писали на него доносы, называя шпионом и уверяя, что у него откуда-то много денег, и что он каждый вечер поит сотрудников редакции водкой. Шпионом Цзян все-таки не был, а вот доносы про застолье с водкой, по воспоминаниям современников, были правдивыми.

- Он в редакции слыл рубаха-парнем и выпить любил. Очень простой человек - так о нем рассказывали ветераны Уралмаша, которых уже нет в живых, - говорит Сергей Агеев.

В Свердловске Цзян Цзинго работал редактором заводской газеты и был в коллективе рубаха-парнем. Фото: музей истории Уралмашзавода

И вот однажды в общей компании он увидел Фаину и влюбился в нее с первого взгляда. Но подойти сам и заговорить с нею не осмелился. Это было против китайских традиций, по которым понравившейся девушке тебя должен представить друг, который сразу и объяснит, что «вот товарищ, горит к вам страстью».

С такой просьбой Цзинго обратился к слесарю-сборщику и по совместительству комсоргу цеха Федору Аникееву. Своеобразное «сватовство» прошло успешно. Цзян Цзинго понравился Фаине и они стали проводить свободное время вместе. А в 1935 они поженились в загсе на улице Ильича, 2, что в паре сотен метров от проходной завода и получили комнату в коммунальной квартире. Жили они в «Дворянском гнезде». Так на Уралмаше называют несколько домов с колоннами через дорогу от завода, в которых в советские годы жила заводская элита. Вскоре у них родились первые дети – мальчик и девочка.

Комсорг Федор Аникеев, познакомивший Цзян Цзинго с Фаиной. Фото: музей истории Уралмашзавода

ПЕРЕЛЕЗ ЧЕРЕЗ ЗАБОР ПОСОЛЬСТВА

Пока Цзян Цзинго работал на Уралмашзаводе и устраивал личную жизнь, за ним все время присматривали сотрудники НКВД. Все-таки Цзинго был наследником правителя Китайской Республики, а не просто иностранным специалистом! Об этом позже в воспоминаниях рассказывала сама Фаина. Но детали их жизни были предметов внимания не только спецслужб. В коммунальной квартире в соседней с ними комнате жил молодой писатель Лев Шаповалов, который позже взял себе псевдоним Лев Овалов (среди его произведений серия детективов о майоре Пронине, - Ред.). Наблюдая за жизнью своих соседей, он вдруг решил написать детективную повесть.

- Называлась она «Рабочее утро». Прообразом главной героини Зины Деминой была как раз Фаина Вахрева, - рассказывает Сергей Агеев. - По сюжету она влюблялась в китайского специалиста, молодого инженера, сына губернатора одной из провинций. А когда тот уезжал в Китай и звал Зину с собой, она отказывалась ехать, потому что боялась, что без нее товарищи на заводе проиграют социалистическое соревнование.

В Свердловске у Цзян Цзинго и Фаины родились сын и дочь. Позже в Китае у них появились еще два сына. Фото: музей истории Уралмашзавода

В реальности же все было иначе. В 1937 году в опалу попали несколько высокопоставленных сотрудников Уралмашзавода, включая директора. Их обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к расстрелу. Среди них было немало друзей и наставников Цзян Цзинго. Поэтому в том же году его отстранили от руководства газетой, арестовали и увезли в Москву.

- Тут темная история. На Уралмашзаводе Цзян Цзинго однажды просто исчез. Сам он потом об этом не рассказывал, но посол Китая в СССР как-то написал, что однажды через ограду к ним в посольство в Москве перелез Цзян Цзинго, - уточняет Сергей Агеев.

Где именно находился Цзян Цзинго под арестом и что с ним там происходило точно не известно. Но в итоге наследника Чан Кайши решили отпустить и, более того, ему разрешили уехать в Китай вместе со своей женой и детьми. Так, однажды его друзья в Свердловске получили телеграмму, в которой тот сообщал, что в определенный день он с семьей на поезде Москва – Пекин будет проезжать через Свердловск и сможет на перроне повидаться с товарищами в последний раз.

- Они поговорили немного, пока поезд стоял. Фаина, жена его с Уралмаша, сказала тогда, что Сталин посылает Цзян Цзинго перевоспитывать отца, - добавляет Сергей Агеев.

Тюбинг для московского метро, собранный на Уралмаше, на котором сидит Цзян Цзинго (в центре). Фото: музей истории Уралмашзавода

По одной из версий, Иосиф Сталин отпустил Цзян Цзинго, потому что Япония стала претендовать на Дальний Восток, и Советский Союз решил заключить союз с Чан Кайши, чтобы Китайская Республика сдерживала своих соседей. Им отправили военные самолеты, танки, артиллерию, пулеметы и винтовки. Ну и наследника Чан Кайши с его невесткой и внуками в качестве жеста доброй воли тоже.

СТАРАЛАСЬ ДЕРЖАТЬСЯ В ТЕНИ МУЖА

В Китае отец сразу назначил Цзян Цзинго губернатором одной из провинций. А невестку он радушно принял в семью. Только Фаине и Цзяну пришлось пожениться еще раз – уже с соблюдением китайских традиций. Имя Цзян Фанлян, которое ей дали на родине мужа, означает «честная и добродетельная».

- Фаина стала рьяно изучать китайские церемонии: китайские блюда, обычаи, почитание культа предков, курение ароматических палочек на могилах. Она очень пришлась по душе Чан Кайши и его супруге. Они взяли ее под свою опеку и научили манерам. Потому что… ну что она знает – девушка, приехавшая из деревни и окончившая ремесленное училище? Какие у нее манеры? – рассказывает Сергей Агеев. - Сам Цзян, кстати, всех поражал тем, что не брал взяток. Тогда в Китае это считалось невозможным. Гоминдановцы за это дали ему прозвище «большевик».

Сергей Агеев, историк: «Цзян Цзинго был очень простой человек - так о нем рассказывали ветераны Уралмаша». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С друзьями в Свердловске у Фаины связь прекратилась. Но она продолжала переписываться с сестрой Анной. И однажды Цзян и Фаина отправили ей подарок, что в итоге вышло боком для мужчины, согласившегося его передать.

- После Великой Отечественной войны началась репатриация русских людей из Китая обратно на Родину. Один мужчина по дороге домой согласился передать от Фаины Анне теплое зимнее пальто и часы. Посылку он привез в Казань, а там его с нею арестовали и дали 25 лет заключения, как шпиону. Он потом в лагере в Казахстане сидел, - рассказывает Сергей Агеев.

Сам Цзян Цзинго в Свердловск тоже больше никогда не возвращался. Хотя есть версия, что он был здесь проездом в 1946 году, когда китайское правительство отправило его на переговоры со Сталиным и Молотовым. Дело в том, что в Китае тогда началась гражданская война между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая, и ее исход во многом зависел от того, на чью сторону встанет СССР.

Сталин решил помочь коммунистической партии и передал им вооружение и военных инструкторов. Сторонникам Гоминьдана из-за этого пришлось эвакуироваться на остров Тайвань, который и стал их новым домом. Впоследствии Цзян Цзинго возглавил его – занял должность президента Китайской Республики, а Фаина, соответственно, получила статус первой леди. У них родились еще два сына. По словам современников, несмотря на свой высокий статус, Фаина, или Цзян Фанлян, старалась держаться в тени мужа и никогда не пыталась заниматься политикой. Умерла она в 2004 году от рака легкого.

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