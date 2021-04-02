«Говорили - профнепригоден»: каким был в юности актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя

Доктор Борменталь (справа) - пусть и не главная роль в карьере Бориса Плотникова, но точно самая запомнившаяся. Фото: «Собачье сердце», 1988

Из шкафа Александр Кудрявцев достает стопку черно-белых фотографий и большой портрет. С него на нас смотрит актер Борис Плотников незадолго до того, как он сыграл доктора Борменталя в «Собачьем сердце». Александр сам нарисовал его, что называется, с натуры.

- Борька мне несколько дней позировал. Все говорил: «Больше черного добавляй! Больше черного», - смеется Александр.

Александру Кудрявцеву сейчас 79 лет. Он живет в Екатеринбурге и приходится двоюродным братом знаменитому советскому актеру. Его мать - родная сестра отца Бориса. Новость о смерти Бориса Плотникова от коронавируса 2 декабря прошлого года для его родных была как гром среди ясного неба. Спустя четыре месяца после трагедии, накануне дня рождения Бориса Плотникова, его двоюродный брат поделился с «КП» неизвестными деталями из юности известного актера.

- 2 апреля ему исполнилось бы 72 года, - вздыхает Александр. - Но не дожил Борис, не дотянул…

Александр в 70-е написал два портрета: свой и двоюродного брата Бориса (слева). Но Борис, хоть и позировал несколько дней, портрет так и не забрал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛОТНИКОВЫХ ПОПРОСИЛИ ПОКИНУТЬ НИЖНИЙ ТАГИЛ

Еще до того как родился Борис, до Великой Отечественной войны, его семья жила в Нижнем Тагиле. Но затем Плотниковых вдруг попросили из города.

- Наш с Борисом дедушка, Иван Петрович, работал возчиком, и его за что-то посадили. Тогда срок легко было получить даже за опоздание на работу, - рассказывает Александр. - И раз глава семьи сидит, всю семьи решили выселить из Нижнего Тагила. Но дали выбор - в Курганскую область ехать в Шадринск, или в Невьянск Свердловской области. Выбрали Невьянск, так как он ближе к Нижнему Тагилу.

Бабушка Бориса со своими детьми (два сына-подростка и взрослая дочь с мужем и новорожденным сыном - Александром) отправились в Невьянск на так называемом «дачном» поезде, который ездил лишь раз в сутки.

- Народу в вагонах было, как огурцов в бочке. На станции у Невьянска никак не могли к выходу пробиться. В итоге меня, еще младенца, в окно выбросили в снег, - смеется Александр. - Потом папа Бориса, ему тогда 16 лет еще было, вылез следом и откопал меня из сугроба. Пошли к знакомым на квартиру проситься. Так и начали жить Плотниковы в Невьянске.

Бабушка и дедушка Бориса Плотникова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТЦА СПАСЛИ АМЕРИКАНЦЫ

Шли годы Великой Отечественной войны. Отца Бориса с братом призвали в армию. Брат погиб, а сам Григорий Иванович чудом выжил. Его направили в школу летчиков, где он выучился на стрелка-радиста. Во время боев дважды его самолет сбивали фашисты. В первый раз пилот погиб, а отец Бориса отделался сотрясением мозга.

- После победного мая 1945 года их перебросили на дальневосточный театр военных действий на войну с Японией, - рассказывает Александр Кудрявцев. - В районе Курильской гряды самолет отца Бориса подбили. Он упал в море. Экипаж, двух парней, спасли американцы, которые чуть позже передали их советскому командованию. Из госпиталя Владивостока Григория Ивановича отправили на родину в Невьянск.

Отец (справа) и дядя Бориса Плотникова в школьные годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖИЛ РЯДОМ С ДОМОМ ПИСАТЕЛЯ ГАЙДАРА

Сам Борис родился в Невьянске в 1949 году, когда его отец уже женился и устроился работать на Невьянский механический завод.

- Борька был маленький такой, шустрый, но вежливый и очень культурный, - вспоминает Александр Кудрявцев. - В начале 1950-х его отца отправили в командировку в Ленинград. Он должен был присутствовать на ходовых испытаниях турбины. Жену Маргариту и сына он с собой увез, они там квартиру снимали. Вернулись обратно лишь в 1955 году. Мы их на вокзале встречали. Борису было шесть лет, а он уже был более воспитанный, чем мы все в Невьянске. Стал нам рассказывать, какой Ленинград красивый город, как много музеев он посетил, в какие театры и кинотеатры ходил. Еще он стал ходить в музыкальную школу, начал учиться по классу скрипки и фортепиано. Даже в свое 10-летей моей матери подарил фотокарточку с собой, держащим скрипку, подписав ее «Тете Асе от Бори Плотникова».

В 10-летнем возрасте Борис Плотников увлекался игрой на скрипке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позднее Борис с родителями переехал в закрытый город Свердловск-44. Там он окончил школу и после выпускного рванул в столицу. Пытался поступить в школу-студию МХАТ, но его не приняли, заявив, что он профнепригоден. Но Борис не отчаялся и решил поступить в театральное училище на родине, в Свердловске.

- В нашем театральном училище набор студентов уже закончился, но его все равно взяли, увидев его данные, - добавляет Александр Кудрявцев. - Правда, комнат в общежитии свободных уже не было. Поэтому первый год он жил со мной в одной комнате - мы с матерью к тому моменту переехали в Свердловск, в домик на набережной Рабочей Молодежи. Через два дома от нас находился дом, в котором когда-то жил писатель Аркадий Гайдар.

ГОЛОВОРЕЗЫ ПОДСТЕРЕГЛИ НА ЗАМЕРЗШЕМ ПРУДУ

Домик тот, кстати, не сохранился. Все избушки на набережной снесли еще в советские годы, а потом здесь разбили сквер - тот самый, который в 2019 году екатеринбуржцы неделю защищали от застройки, роняя забор.

- Борис тогда еще не думал о больших высотах. Просто учился на артиста. Он немного скрытный парень был. Дома чуть-чуть репетировал. Утром уходил на учебу, а возвращался уже вечером, когда было темно. А был он очень высокий парень и одет хорошо - родители обеспечивали, - продолжает брат актера. - Из-за этого однажды зимой, когда он шел по замерзшему Городскому пруду, какие-то мужики невзрачного вида напали на него.

Помощи Борису ждать было неоткуда. От берега до берега почти 230 метров, а его подкараулили прямо посередине пруда. Кричать бесполезно - никто не услышит. Да еще и темно. Но Борис решил не сдаваться. При себе у него был портфель с тяжелыми книгами. А еще на его стороне был высокий рост. То укрываясь за портфелем, как за щитом, то обрушивая его на головы отморозков, он в конце концов смог вырваться из окружения и убежать по льду в сторону дома.

- Прибежал весь запыхавшийся, волновался сильно. Рассказал, что случилось. А я тогда на бокс ходил. Показал ему в тот вечер на будущее, как от ударов уходить и как самому бить. Ну, к счастью, ему это впредь не понадобилось, - рассказывает Александр.

Мать Александра Кудрявцева и отец Бориса Плотникова - родные брат и сестра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОСТЮХИН «ЗАТЮКАЛ» НА СЪЕМКАХ

Уже на втором курсе театрального училища Борису дали комнату в общежитии, и он съехал от родственников. После учебы его пригласили работать в Театр юного зрителя. Спустя шесть лет его заметила режиссер Лариса Шепитько и пригласила сниматься в своем фильме «Восхождение» о белорусских партизанах, оказавшихся в руках полицаев. Одного сыграл Плотников. Второго - Владимир Гостюхин.

- Борис мне жаловался, что он на съемках, когда в лесу снимали, очень сильно замерз. А еще на то, что Гостюхин на полном серьезе играл его начальника. Говорит: «Так он мне надоел, затюкал просто!» - смеется Александр.

После этого фильма кинокарьера Бориса Плотникова пошла в гору, и вскоре он уехал работать в столицу.