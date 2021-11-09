Убийцу искали два с лишним года. Фото: соцсети

В Нижнем Тагиле скончался 35-летний насильник Алексей Жданов, который убил мать с 12-летней дочкой. Осенью 2018 года на Вагонке нашли тела Ольги Н. и ее ребенка. По версии следствия, во время ссоры Жданов задушил сожительницу, а затем надругался над девочкой и убил ее.

Жданова не могли поймать два с лишним года. Лишь в феврале его вычислили по ДНК, на тот момент уже отбывал срок за другое преступление. Расследованием занималась усиленная следственно-оперативная группа, в которую входили сыщики уголовного розыска областного полицейского главка, а также следователи третьего отдела по раскрытию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

За помощь в поимке Жданова обещали 100 тысяч рублей. Известно, что из квартиры Ольги были украдены ноутбук и планшет.

- Он умер 16 октября в туберкулезной больнице № 6 при лечебно-исправительном учреждении № 51 в Нижнем Тагиле. Смерть не носит криминального характера, - пояснили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

За двойное убийство насильнику грозил пожизненный срок, но материалы дела не успели направить в суд.

- Об объеме проведенных мероприятий говорит хотя бы тот факт, что у 14 тысяч человек были отобраны образцы для сравнительного генетического исследования с изъятыми в ходе осмотра места происшествия следами. Проведtн комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, дактилоскопические, компьютерно-технические и другие, - сообщали в СУ СК по Свердловской области.

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