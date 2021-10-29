У Алины остался маленький ребенок Фото: соцсети

В Екатеринбурге следователи начали проверку после смерти молодой мамы Алины Рыбиной в Екатеринбурге.

- Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту смерти данной гражданки проводится доследственная проверка. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

Напомним, Алина пропала 18 октября - ушла из больницы, отказавшись от госпитализации, куда ее увезли на скорой. Спустя несколько дней ее подруга узнала об этом и обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт».

- До дома она так и не добралась. К нам обратилась подруга Алины, после того, как 24 октября узнала о случившемся по телефону от сожителя пропавшей. Телефон Алины остался дома, где ее ждет маленький ребенок, - рассказывали ранее «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Фото: соцсети

О том, что Алина скончалась сообщила ее подруга в группе памяти умершей женщины ВКонтакте. Она рассказала, что 26 октября пропавшую женщину нашли в тяжелом состоянии и доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

Отметим, что поисковый отряд «Лиза Алерт» еще не сообщил об окончании поисков, так как волонтеры ждут информацию от мамы Алины, которая сейчас едет в Екатеринбург.

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