О пропаже женщины заявила ее дочь. Фото: личная страница Ирины во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую при странных обстоятельствах 48-летнюю Ирину Тишину. 12 октября она ушла из дома и не вернулась. По предварительной информации, тело Ирины обнаружили в лесу в Академическом.

- Ирина ушла утром из дома, пока мама гуляла с собакой. Последнее время была нервной и находилась в стрессовом состоянии. Чувствовала себя не очень хорошо. Дома оставила все вещи. Родные и друзья очень переживают, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.