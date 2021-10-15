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Происшествия15 октября 2021 12:25

Пропавшую в Екатеринбурге Ирину Тишину нашли мертвой

Обстоятельства смерти пока неизвестны
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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О пропаже женщины заявила ее дочь. Фото: личная страница Ирины во «ВКонтакте»

О пропаже женщины заявила ее дочь. Фото: личная страница Ирины во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую при странных обстоятельствах 48-летнюю Ирину Тишину. 12 октября она ушла из дома и не вернулась. По предварительной информации, тело Ирины обнаружили в лесу в Академическом.

- Ирина ушла утром из дома, пока мама гуляла с собакой. Последнее время была нервной и находилась в стрессовом состоянии. Чувствовала себя не очень хорошо. Дома оставила все вещи. Родные и друзья очень переживают, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.