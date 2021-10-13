Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропала 48-летняя Тишина Ирина Николаевна. Во вторник, 12 октября она ушла из дома и не вернулась. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», к которым обратилась близкая подруга женщины.
- Ирина ушла утром из дома, пока мама гуляла с собакой. Последнее время была нервной и находилась в стрессовом состоянии. Чувствовала себя не очень хорошо. Дома оставила все вещи. Родные и друзья очень переживают, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: голубые
Волосы: светлые (платина)
Была одета: синяя куртка, синие штаны, коричневые ботинки.
Нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели пропавшую женщину или знаете, где она может находиться, сообщите инфоргам поискового отряда Любови: 89827441245 или Екатерине: 89530530483 или по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт