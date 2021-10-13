Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропала 48-летняя Тишина Ирина Николаевна. Во вторник, 12 октября она ушла из дома и не вернулась. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», к которым обратилась близкая подруга женщины.

- Ирина ушла утром из дома, пока мама гуляла с собакой. Последнее время была нервной и находилась в стрессовом состоянии. Чувствовала себя не очень хорошо. Дома оставила все вещи. Родные и друзья очень переживают, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: светлые (платина)

Была одета: синяя куртка, синие штаны, коричневые ботинки.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели пропавшую женщину или знаете, где она может находиться, сообщите инфоргам поискового отряда Любови: 89827441245 или Екатерине: 89530530483 или по телефонам указанным в ориентировке.