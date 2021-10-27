В Екатеринбурге 26-летняя женщина вышла из больницы и пропала

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
В Екатеринбурге больше недели назад пропала 26-летняя Рыбина Алина. В понедельник, 18 октября ее на скорой привезли в больницу, но от госпитализации она отказалась и ушла в неизвестном направлении. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
- До дома она так и не добралась. К нам обратилась подруга Алины, после того, как 24 октября узнала о случившемся по телефону от сожителя пропавшей. Телефон Алины остался дома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.
Дома Алину ждет маленький ребенок.
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: голубые
Волосы: черные
Была одета: черная кожаная куртка, серые кеды.
С собой: черный рюкзак
Если вы знаете, где может находиться Алина Рыбина, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.