В Екатеринбурге молодая мама, которую искали волонтеры, скончалась в реанимации

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В Екатеринбурге молодая мама Алина Рыбина, которую искали волонтеры, скончалась в реанимации. Об этом рассказала ее подруга в группе памяти умершей женщины ВКонтакте.

- Не стало нашей подруги одноклассницы и просто хорошего человека. На данный момент информация уточняется о сложившейся ситуации, как только что-либо будет известно, сразу будет донесено до вас, - сообщается в группе.

Напомним, Алина пропала 18 октября. Спустя несколько дней ее подруга узнала об этом и обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры «КП-Екатеринбург» рассказывали, что женщину увезли на скорой в больницу. После чего она отказалась от госпитализации, но домой не вернулась.

- 26.10.21 Алина была найдена в тяжелом состоянии. Была доставлена в больницу № 7 города Екатеринбурга, напрямик в реанимацию, спустя некоторое время Алина скончалась, - сообщается в группе памяти.

Подруга девушки собирает деньги на похороны Алины. У нее осталась мама и маленький ребенок.

Отметим, что поисковый отряд «Лиза Алерт» еще не сообщил об окончании поисков, так как волонтеры ждут информацию от мамы Алины, которая сейчас едет в Екатеринбург.