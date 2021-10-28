До 150 человек в очереди: перед началом «нерабочих» дней екатеринбуржцы устроили огромные очереди в пунктах вакцинации

Очередь в Алатыре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала «нерабочей» дней в Свердловской области осталось всего двое суток. Они вводятся на Среднем Урале с 30 октября и будут длиться до 7 ноября. Кроме того на среднем Урале ужесточается антиковидный режим. Например, уже с субботы нельзя будет попасть в торговые центры без QR-кода, подтверждающего вакцинацию. В связи с этим в Екатеринбурге у пунктов вакцинации образовались огромные очереди из желающих привиться. «Комсомолка» посмотрела, как в них обстоят дела.

ОМЕГА

Торговый центр «Омега» находится на Уралмаше у остановки метро «проспект Космонавтов». На листке бумаги, прикрепленном у входа в пункт вакцинации, четко прописано, во сколько здесь начинают ставить вакцину, и во сколько заканчивают. Четверг – с 14.00 до 18.00. На часах 09.30. Жалюзи поднимутся лишь через четыре с половиной часа, но люди уже выстраиваются в очередь. Пока еще соблюдая социальную дистанцию. К 10.00 у входа уже ждут вакцины больше десяти человек.

Какие вакцины есть: Спутник V

Очередь в Омеге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК-ХАУС

Находится в Пионерском поселке рядом с Основинским парком. Пункт вакцинации здесь расположился на первом этаже у главного входа – аккурат рядом с эскалатором. Но сегодня очередей здесь не было. Просто по четвергам местный кабинет вакцинации не работает. Тут прививают лишь в среду и пятницу – с 14.00 до 19.00.

АЛАТЫРЬ

Находится на улице Малышева, 5. На часах 11.30. До начала вакцинации еще полчаса, но у входа в кабинет уже собралась толпа примерно в 40 человек. Социальную дистанцию уже никто особо не соблюдает. Но маски на лицах есть. Кто-то, устав стоять, располагается вдоль стеночек на полу.

- Пришли медики с термосумкой, в которой была вакцина, - рассказывает один из людей в очереди. – Что за вакцина и сколько доз – еще не сказали. Слышал, как кто-то сказал, что многие пришедшие пришли зря.

Какие вакцины есть: не сообщили, вероятнее всего Спутник V

Очередь в Алатыре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГРИНВИЧ

Самый центр Екатеринбурга. Пункт вакцинации здесь работает с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00. Но здесь пришедшие берут талон и затем просто сидят и ждут своей очереди. Очередность показывают на экране. В 12.00 людей было немало, но без большой толпы у входа. На входе в кабинет висело объявление о том, что вакцины Спутник Лайт у них нет.

Какие вакцины есть: Спутник V

Очередь из желающих вакцинироваться в Гринвиче. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕГА

Находится на улице Металлургов у выезда из города. К 13.30 здесь собралось уже около 150 человек, желающих привиться от коронавируса. К сожалению, талоны к этому времени все уже закончились. Те, кто успел их получить, сначала ждали своей очереди стоя. Потом сотрудники торгового центра привезли на тележках несколько пуфиков, чтобы люди могли присесть. Маски были у многих, но далеко не все их носили правильно, прикрывая полностью и рот, и лицо. Периодически охраннику приходилось подходить к ним и просить надеть маску правильно.

Какие вакцины есть: Спутник V, Спутник Лайт