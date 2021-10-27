Пони лишился глаза, наткнувшись на гвоздь. Фото: Ольга Лазарева

Вы только взгляните на этого красавца! Этого пони размером с крупную собаку зовут внушительной кличкой Полковник. Его рост - всего 80 сантиметров в холке. И он самый маленький пони в Свердловской области. Полковнику два года, но даже за такой небольшой срок он многое успел пережить: несколько раз менял хозяев, попадал в недобрые руки и даже потерял глаз от невнимательности своих владельцев. Но сейчас у Полковника все хорошо, он живет в конном клубе «Березит» под Верхней Пышмой. «Комсомолка» рассказывает, как малыш учился заново доверять людям.

Девушка позаботилась о пони, теперь он стал фишкой конного клуба. Фото: Ольга Лазарева

«РАНО ЗАБРАЛИ ОТ МАТЕРИ»

Отец у Полковника довольно известен в конном мире. Его зовут Гамлет, и он - чемпион России 2021 года по породе аппалуза. У его отца рост 95 сантиметров.

- А вот наш красавчик – это исключение для породы апполуза. Таких низких пони я на Урале еще не встречала, - объясняет хозяйка Полковника Ольга Лазарева. - Он никогда не сможет участвовать на выставках и в соревнованиях, хотя порода аппалуза – это прекрасная скаковая порода пони. Ее представители отлично справляются с галопом и служат прекрасными прыгунами.

Отец Полковника - чемпион России. Фото: Ольга Лазарева

Из-за такой комплекции Полковнику также нельзя катать детей. Но низким ростом малыша наградила вовсе не природа. Полковника очень рано забрали от матери, он был недокормленный, из-за чего у него начался рахит, поэтому сейчас его рост составляет всего 80 сантиметров в холке, когда стандартный рост пони – 86 сантиметров.

- Наш пони родился в Омске на конюшне у женщины по имени Ирина. Она и назвала его Полковником, не знаю только почему. Возможно, чтобы это и имя помогло справляться с дальнейшими испытаниями, - рассказывает девушка. - Бывшая хозяйка совершенно не заботилась о малыше, не кормила, не ухаживала должным образом. Пони или жеребята должны быть рядом с матерью вплоть до полугода. Полковнику же было три-четыре месяца, когда эта безответственная дама отселила его от матери. Тогда у него развился рахит. А когда она опомнилась и поняла, что он, скажем так, не соответствует стандарту, решила продать под видом карликового пони.

Из-за заболевания малыша никто не хотел оставить себе, но Ольга влюбилась в него с первого взгляда. Фото: Ольга Лазарева

«НИКОМУ НЕ БЫЛ НУЖЕН»

Покупателем оказался мужчина из Тюменской области. По словам Ольги, на тот момент он не разбирался в породах лошадей, поэтому поверил, что с пони все в порядке. Но когда узнал всю правду, решил поскорее избавиться от малыша.

Полковника выкупили владельцы Курганского ипподрома. И именно там год назад пони потерял свой правый глаз.

- Как мне потом рассказала владелица клуба, там, где жил Полковник, не уследили за тем, что на конюшне из деревянных стен торчал гвоздь. Вот бедняжка и наткнулся на него по неосторожности. Ветеринары спасти глазик не смогли, рану зашили, - с грустью вспоминает Ольга.

После этого малыш стал пугливым, долгое время вздрагивал, когда к нему неожиданно походили люди, ведь теперь он видел и чувствовал мир совсем по-другому.

Фото Полковника до и после того, как его забрала Ольга. Фото: Ольга Лазарева

«ВЛЮБИЛАСЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

Ольга Лазарева много лет работает в конном клубе и занимается лошадьми. 20 мая 2021 года девушка поехала на ипподром в Курганскую область. Она совершенно не планировала никого покупать в этот день. Но, когда увидела Полковника, влюбилась с первого взгляда.

- Я поняла, что не уеду без него, настолько он сильно запал мне в душу, потому что мне его стало очень жалко. Тогда я в срочном порядке насобирала деньги, и выкупила этого симпатягу, - не скрывая восторженных чувств, говорит Ольга.

В тот же день Полковник уже был у Ольги в конном клубе. Девушка привезла его в специальной перевозке, которая через прицеп была прикреплена к ее машине.

- Когда я забрала пони, он был в очень плохом состоянии, весь лохматый, неухоженный. Мы сделали все необходимые анализы - в организме у него не хватало витамина Б-12. Конечно же, я сразу привела его в порядок и начала правильно кормить, - говорит хозяйка пони. - Я понемногу стала давать ему подкормки, мюсли и необходимые витамины для поддержания здоровья шерсти и пищеварения.

Полковника очень любят и взрослые, и дети. Фото: Ольга Лазарева

Ольга прекрасно понимает, что Полковник не сможет участвовать в соревнованиях, но она постоянно занимается с ним тренировками.

- Ему же нужно много двигаться. А тренироваться ему очень нравится, и он быстро все схватывает, - улыбается она. - Сейчас малыш умеет бежать по команде рядом, давать ножку и бить копытом, делать свечку, то есть вставать на дыбы, умеет прыгать через маленькие препятствия, я ему ставлю барьерчик сантиметров 30, и он с удовольствием перепрыгивает. А чуть позже я научу его ложиться по команде.

Благодаря любви и заботе Ольги малыш вновь научился доверять людям. И сейчас дружелюбный и ласковый пони служит украшением конного клуба.

- Полковника очень любят все, кто приезжает к нам, ведь он такой милашка. – добавляет девушка. – Когда пони видит, что наши гости гладят и кормят других лошадей, тут же радостно подбегает, встает на дыбы, бьет копытом и выпрашивает сахар, морковку или яблоки.

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