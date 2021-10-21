Белке грозит ампутация лапы. Фото: Лидия Карпова

Белочку с сильно опухшей лапой нашли в Ямало-Ненецком автономном округе и отправили на поезде к зоозащитнице Татьяне Голик, которая давно спасает диких животных. Жительница города Ноябрьск Лидия Карпова обнаружила бедное создание, когда гуляла в парке. Правая задняя лапа животного была туго перемотана веревкой.

- Поймали ее быстро: в клетку орешков накидали, она и залезла, - рассказала Лидия Карпова. - Скорее всего, на лапу случайно намоталась веревка, но люди виноваты, конечно, мусор не выбрасывают как положено.

Белку приманили с помощью еды. Фото: Лидия Карпова

Лидия давно знала о приюте для диких животных «Особый питомец», который находиться под Первоуральском, поэтому сразу же связалась с его владелицей.

- Насколько у них в регионе не было нужных специалистов, поэтому она сразу же связалась со мной, - рассказывает зоозащитница Татьяна Голик. - Белочку решено было отправить на поезде в клетке по специальной службе доставки без сопровождения. Сейчас на РЖД есть такая услуга. Так мне и привезли белочку. 2 октября я забрала ее в Екатеринбурге и сразу отвезла в ветклинику.

Белочку отправили на поезде в Екатеринбург, где ее забрала зоозащитница. Фото: Лидия Карпова

Специалисты сделали рентген и выяснили, что кости у белочки не задеты, но из-за того, что существо долго не могло выбраться из западни, веревка пережала ей все сосуды и они атрофировались. Увы, лапку животного спасти не удастся.

- Сейчас нога сильно воспалена и не восстанавливается. Утешений никаких нет и быть не может. Лапу в любом случае придется ампутировать, - вздыхает Татьяна.

После ампутации белочка не сможет самостоятельно выжить в дикой природе. В лесу за ней будут охотиться хищные птицы, а на трех лапках животное не сможет быстро убежать, чтобы спастись от гибели. Но и без ампутации обойтись нельзя.

Заднюю лапу белки долгое время сдавливала веревка. Фото: Татьяна Голик

- Белка, как и любой грызун, может отгрызть больную ногу. Но мы пристально следим за ней, обрабатываем лапу и не допустим такой беды. Сейчас я болею коронавирусом и не могу в ближайшие дни отвезти животное к ветеринару. Но я очень надеюсь, что получится это сделать на следующей неделе, - говорит зоозащитница.

По словам Татьяны, белка и сейчас очень активная и жизнерадостная, не смотря на больную лапу. Кстати, кличку ей дали соответствующую – Лапка.

После операции Лапку отправят обратно в Ямало-Ненецкий автономный округ. Фото: Татьяна Голик

- У всех диких животных очень высокий болевой порок. Но при этом белка не ручная. Она сейчас живет в большой клетке. А когда мы приходим к ветеринару, берем ее руками в специальных перчатках, потому что она может укусить, - добавляет Татьяна.

Зоозащитница Татьяна Голик лечит белочку, дает ей противовоспалительные препараты. А после ампутации лапы, женщина планирует отправить ее обратно в Ноябрьск, где Лидия уже подыскала животному нового хозяина, который позаботиться о ее здоровье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мучилась от голода и инфекций»: жительница Сысерти спасла северного оленя из зоопарка, в котором его хотели пустить на мясо (подробнее)

«Малыш от голода ел полиэтилен»: зоозащитница из Екатеринбурга ищет дом псу, которого уже два раза выкидывали на улицу (подробнее)