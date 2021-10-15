Зоозащитница Наталья Зубарева выкупила олениху за 45 тысяч рублей. Фото: из архива Натальи Зубаревой

Зоозащитница Наталья Зубарева уже более десяти лет занимается помощью животным, которые попали в беду. Год назад она спасла северного оленя, которого хотели продать на мясо в зоопарке в Челябинской области. 40-летняя жительница Урала отдала свои последние деньги, а также провела сбор средств, чтобы выкупить животное и позаботиться о нем.

«МОРИЛИ ГОЛОДОМ»

Зимой 2020 года один из зоопарков в Челябинской области объявил о своем закрытии, так как у него не было денег, чтобы содержать животных. Зоозащитница Наталья была знакома с владельцами этого зоопарка. Они предложили женщине выкупить оленя и олениху за 90 тысяч рублей. Но у Натальи не было таких денег, тогда владельцы зоопарка сказали, что продадут животных на мясо.

Жительница Сысерти не смогла спасти второго оленя, так как он умер от истощения и воспаления легких. Фото: из архива Натальи Зубаревой

- Они мне сказали: «Ну их же едят, тогда на мясо продадим». Эти слова меня повергли в ужас. Я слезно стала уговаривать владельцев подождать еще немного, - вспоминает Наталья. - Мне не хватало 45 тысяч, чтобы спасти животных, и я решила открыть сбор денег в социальных сетях. К моему удивлению, нужная сумма накопилась довольно быстро. И через две недели оба оленя уже были у меня.

У Наталья есть свой конный клуб под Сысертью. Туда она и привезла оленей. Оба они были истощены от голода и инфекций. У оленя ветеринары выявили воспаление легких. За его жизнь боролись месяц, но спасти так и не сумели. Олениха, которую позже назвали Миланой, выжила.

По сравнению с другими оленями Милана до сих пор выглядит очень худой. Фото: из архива Натальи Зубаревой

- Когда зоопарк уже был закрыт, и никто туда не ходил, сотрудники почти не кормили бедных зверей, совершенно не ухаживали за ними. Олени были худыми, как скелеты, - рассказывает женщина. - Позже мы выяснили, что Милану если и кормили, то комбикормами для свиней, а северных оленей ни в коем случае нельзя так отвратительно кормить. У оленихи было истощение, очень сильная глистная инвазия, клещи и кожные воспаления. Все это дало очень сильную интоксикацию организма. Так что мы вызывали ветеринаров, а они ставили капельницы, чтобы прочистить организм животного.

Сейчас Наталья кормит Милану ягелем и сплющенным овсом. По ее словам, это, то, чем можно и нужно кормить северных оленей.

Сейчас оленихе Милане пять лет, она уже привыкла к вниманию и заботе людей. Фото: из архива Натальи Зубаревой

«ДОЛГО НЕ МОГЛА ПРИВЫКНУТЬ К ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ»

Сейчас Милане уже пять лет. Четыре года она прожила в страшных условиях. Зоозащитница Наталья и сегодня продолжает давать оленихе лекарства для поддержания работы печени и другие витамины. Но бедное животное все еще не может оправиться от пережитого.

- У нас в клубе живут еще два оленя. На их фоне Милана кажется очень худой. Хотя мы кормим ее по специальной диете, которую порекомендовали ветеринары.

Зато к любви и заботе малышка всегда открыта. Хотя привыкла к этому далеко не сразу.

У зоозащитницы Натальи свой конный клуб, в котором у нее живут и другие спасенные животные. Фото: из архива Натальи Зубаревой

- Долгое время олениха была встревоженной, вела себя, как дикое запуганное животное. Но сейчас это самый добрый и приветливый олень, которого я знаю. Милана очень любит людей, любит, когда ее гладят, радуется, когда ей уделяют внимание и заботу.

Сейчас у Натальи Зубаревой в конном клубе «Ковчег» живет 12 лошадей, три оленя, а также дикобраз и лиса. Этих и других диких животных женщина также спасла из плохих условий.

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