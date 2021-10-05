«Я боялась, что он умрет»: екатеринбурженка купила машину, чтобы спасти кота, которого облили кислотой

Александра Муравьева купила машину, чтобы ездить в деревню и лечить больного кота. Фото: из архива Александры Муравьевой

Котя живет в деревне под Первоуральском. Усатому было около двух лет, когда его бросил хозяин. После этого о котике начали заботиться жители всей деревни. Он стал всеобщим любимцем. Но в один из дней какие-то изверги облили животное кислотой… Котя чудом остался жив. С тех пор началась его история выздоровления.

После того, как Котю бросил хозяин, о нем стала заботиться вся деревня. Фото: из архива Александры Муравьевой

ЖДАЛ ПЬЮЩЕГО ХОЗЯИНА КАК ХАТИКО

Жительница Екатеринбурга 36-летняя Александра Муравьева в 2016 году купила дачу в селе под Первоуральском. Одним из ее соседей был 65-летний мужчина, у которого и жил Котя. Сосед часто пил и зимой того же года он уехал в Екатеринбург, оставив своего питомца на улице.

- Котю любила вся деревня. Он часто гулял на улице, особенно летом, все его знали, подкармливали. У нас с мамой он даже периодически жил, - рассказывает Александра. - А когда сосед уехал, забыв про Котю, неравнодушные жители села нашли ему новый дом.

Кота приютила соседка Александры, Зоя Петровна. Малыш жил у пенсионерки больше четырех лет, пока она не переехала в другой город. Все это время кот возвращался к дому бывшего хозяина и сидел по несколько часов на крыльце в надежде, что он вернется.

Кислота прожгла коту не только шерсть и кожу, но и кости черепа. Фото: из архива Александры Муравьевой

«КИСЛОТА ПРОЖГЛА ПОЛОВИНУ ЧЕРЕПА»

Зимой 2020-ого Зоя Петровна пришла домой и была в ужасе от увиденного. Котя сидел на крыльце и жалобно мяукал, зализывая кровавые раны на голове. Какие-то изверги облили животное кислотой, она разъела котику не только шерсть и кожу, но и кости черепа.

- Это уже не первый случай в нашей деревне. Я не знаю, что это за нелюди это творят. Перед этим у нас в деревне был случай, когда собаку облили кислотой, и она умерла в мучениях. А Котя, видимо, успел увернуться так, что кислота попала только на половину головы, но она разъела все, включая кости черепа - рассказывает Александра.

Как только кот вернулся домой к Зое Петровне, она обратилась за помощью к Александре. У пенсионерки не было денег на лекарства, она не знала, что делать и испугалась, что котик умрет.

- Зоя Петровна позвонила нам и сказала, что Котя умирает. Мы с мамой сразу же приехали в деревню, - вспоминает женщина. - Я сделала фотографии раны, которая уже успела загноиться, и отправила знакомому ветеринару из Екатеринбурга. Он посмотрел и дал рекомендации, что можно сделать, чтобы попытаться спасти малыша.

Фото Коти до и после травмы. Фото: из архива Александры Муравьевой

Ветеринар назначил коту антибиотики и обрабатывающие перевязки.

- У меня в Екатеринбурге живет свой кот, его я, конечно, не могла надолго оставить. Поэтому мы с мамой ездили в деревню по очереди. В тот период как раз был карантин, мы обе не работали и могли ухаживать за Котей, - говорит женщина.

Через два месяца усиленного лечения и заботы раны затянулись, и котик пошел на поправку...

КУПИЛА МАШИНУ РАДИ КОТА

Но новая проблема пришла, откуда не ждали. Осенью того же года Александра внезапно узнала о том, что Зоя Петровна выставила на продажу дом и уезжает в другой город. Кота взять с собой она не может, поэтому Котю снова ждет уличная жизнь.

Так и случилось. Коте еще не успели найти новый дом, когда Зоя Петровна переехала. Александра к этому времени уже вышла на работу и теперь не могла свободно приезжать в деревню.

Чтобы вылечить Котю екатеринбурженка собрала все свои сбережения и купила автомобиль. Фото: из архива Александры Муравьевой

- Коте срочно был нужен новый дом. С такими травмами, как у него, он бы долго не протянул на улице. Я понимала, что мне нужно будет возить его к ветеринару, чтобы кастрировать и подлечить, а потом искать ему новых хозяев. Поэтому мне нужна была машина, - рассказывает женщина.

Александра сдала на права еще восемь лет назад, но машина за все это время ей так и не понадобилась, ведь она живет и работает рядом с метро. Но ради беззащитного существа екатеринбурженка собрала все свои сбережения – 450 тысяч рублей и купила автомобиль. Кроме того Александра записалась на занятия по вождению, чтобы вспомнить все то, чему ее учили в автошколе.

- Я давно откладывала деньги, но сама даже не знала на что. А когда Коте нужна была помощь, я не боялась начать водить спустя столько лет. Я боялась, что помощи и поддержки он умрет.

Из-за пережитого стресса котик заболел диабетом. Фото: из архива Александры Муравьевой

«ЗАБОЛЕЛ ДИАБЕТОМ»

Александра отвезла Котю в Екатеринбург. В городе ему сделали несколько операций. В частности, на глаза, потому что у него было порвано третье веко, видимо, во время драки с другими котам в деревне. Кастрировали. А также вылечили отит. За 2,5 недели, пока Котя жил в больнице, Александра отдала за лечение и корма больше 20 000 рублей. После этого екатеринбурженка повезла животное обратно в деревню.

- Дорогу он перенес очень плохо. Все время жалобно мяукал. А когда мы приехали, он был как тряпочка, еле-еле держал голову, - с ужасом вспоминает Александра. - Мы вызвали ветврача из Первоуральска, а она сразу поняла, в чем дело и сделала тест на сахар.

Так у кота выявили диабет. Сахар в тот день у него был очень высоким – 20 единиц, при том, что норма у кошек и собак – это 5-6 единиц. По предположению ветврача, котик пережил очень много стресса, из-за этого у него и начался диабет. Ветеринар, Екатерина Львовна, назначила необходимее лекарства и специальный корм для диабетиков. Котю снова ожидал долгий период лечения.

Александра поняла, что ни за что не бросит Котю и найдет ему новый дом. Фото: из архива Александры Муравьевой

- В тот же день мои друзья сорвались из Екатеринбурга, привезли и корм, и таблетки, чтобы предотвратить приступы и понизить уровень сахара в крови. Мы лечили Котю, купили гюкометр и полоски, каждый день мерили сахар. Сейчас коту намного лучше, мы лишь иногда измеряем сахар, чтобы убедиться, что все в порядке, - добавляет Александра.

Уже полгода она и ее мама, Татьяна Алексеевна, по очереди ездят в деревню, чтобы ухаживать за животным, кормить его и следить за его здоровьем. Сейчас Коте уже 6 лет, за это время он не раз столкнулся с жестокостью и безразличием, но все же в мире много неравнодушных людей. Именно благодаря таким людям котик остался жив.

- Я не теряю надежды найти ему новый дом. Но пока это не случилось, не сдамся и продолжу ездить, чтобы заботиться о нем. Мне кажется, если бы каждый хотя бы одному животному помогал, то всем было намного лучше, - уверена Александра.

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