«Каждый день - маленькая победа»: волонтер из Екатеринбурга спасает кота-эпилептика

Волонтер из Екатеринбурга нашла Абрикоса с перебитой головой. Каждый день женщина спасает котика от приступов эпилепсии. Фото: Анна Табакова

Кота по кличке Абрикос Анна Табакова нашла, когда ему было всего полтора месяца. В 2019 году основатель проекта помощи животным «Котосемья» ездила в отпуск на юг. Там, в один из дней, женщина увидела пятерых котят прямо на проезжей части. Одним из них оказался Абрикос. У котенка был пробит череп. Ветеринары местных клиник предложили усыпить малыша, так как думали, что он все равно не выживет. Тогда Анна набралась мужества и решилась перевезти его в Екатеринбург на своей машине. Эта история рассказывает о настоящей силе духа и о том, что всем нам одинаково нужна любовь и забота.

КОТЯТ ЧУТЬ НЕ СБИЛА МАШИНА

- Волонтер – не волонтер, если он поехал в отпуск и там ничем не занимался, - уверяет Анна. - Мой отпуск в 2019 году закончился тем, что я привезла Абрикоса. Отдыхала я тогда на юге России, в посёлке Дивноморск, и в один из дней увидела, как по дороге, по проезжей части, посыпались, словно горошинки, рыжие котята.

Во время отпуска Анна чудом спасла пятерых котят. Малыши жили в коробке во дворе жилого дома, но оттуда выбежали на проезжую часть. Фото: Анна Табакова

Позже Анна выяснила, что пятерых котят выставили во двор в коробке с надписью: «Ищу дом».

- Домашнюю кошку не стерилизовали, выпустили на улицу, кошка рожает, а котята часто оказываются в подвалах, под колесами машин, разорваны собаками, обижены людьми, - вздыхает Анна. - Так вот, коробка с котятами стояла во дворе, но поскольку двор был у дороги, малыши очень легко группой его покинули. И это настоящее чудо, что именно в этот момент я проходила мимо.

Анна подбежала к дороге и подобрала всех малышей. Среди них был «особенный» котенок, на голове у которого волонтер обнаружила рану. По предположению Анны, он мог упасть, либо получил сильный удар чем-то острым.

ДОЛГАЯ ДОРОГА, ПОЛНАЯ ИСПЫТАНИЙ

В Дивноморске Анна Табакова сразу же обратилась за помощью к местным волонтерам. Они позаботились о дальнейшей судьбе малышей. Свой временный дом котята нашли у местного волонтера Аллы, которая отвезла их к ветеринару. В том числе и Абрикоса.

У Абрикоса был пробит череп. Травма могла появиться из-за падения или удара чем-то острым по голове. Фото: Анна Табакова

Но в местной клинике ветеринар лишь предложила усыпить котенка, так как не верила, что его можно спасти с такой тяжелой травмой, кроме того, в месте раны было скопление жидкости. Жидкость все-таки откачали, но большей помощи ветеринары предоставить не смогли. Тогда Анна решила привезти малыша в Екатеринбург, где у нее есть свой проект помощи животным.

А дальше и волонтера, и самого котенка ждала долгая и непростая дорога. Анна везла котенка на своей машине. Поездка заняла три дня и три ночи. В машине котенок лежал у женщины на коленях. Первые два дня Анна ехала под палящим солнцем, температура воздуха достигала +30 градусов.

- Конечно, было очень страшно его везти. Трое суток в пути на машине и для человека не так легко. И вот этот маленький котенок с перебитой головой 3 тысячи км ехал у меня на коленях, - с замиранием сердца вспоминает Анна. – Абрикосик спал и играл у меня на руках, а в туалет ходил в миниатюрный лоточек, сделанный из коробочки.

Благодаря стараниям Анны малыш легко перенес трехдневную дорогу до Екатеринбурга. Местный специалист назначила котенку курс лечения. Фото: Анна Табакова

На ночь Анна останавливалась в придорожных гостиницах. На всех висела большая табличка: «С животными нельзя!». Но, к счастью, администраторы входили в положение Анны, они улыбались, умилялись, сочувствовали маленькому котеночку с раной на голове.

- Из-за травмы котенок вел себя подторможено, кушал мало. Конечно, в дорогу были куплены препараты на случай ЧП, плюс я сразу начала давать лекарство, чтобы котенку не стало плохо из-за жары. В дороге я постоянно следила, чтобы малыш находился в тени, - рассказывает Анна.

ЖИВЕТ ОДНИМ ДНЕМ

В Екатеринбурге Анна сразу же отвезла Абрикоса к специалисту, которая назначила котенку курс лечения, но озвучила опасения, что он может не дожить и до трех месяцев. Диагноз был ужасающим: перелом костей свода черепа со смещением, одиночная проникающая рана головы, повреждение вещества головного мозга, гематома и другие неприятные вытекающие.

Котенку нельзя было давать препараты для вывода паразитов, это было слишком рискованно, потому что вскоре после черепно-мозговой травмы у Абрикоса все же проявилась эпилепсия.

По диагнозу специалиста у котенка был перелом костей свода черепа, одиночная проникающая рана головы, повреждение вещества головного мозга. Фото: Анна Табакова

Сейчас Абрикосу уже два года. Но из-за тяжелой травмы котик плохо видит и не может самостоятельно ориентироваться в пространстве. Он падает с поверхностей, а на ходу во все врезается и сильно ударяется головой, что для него особенно опасно. Поэтому, когда она не находится рядом с ним, малыш живет в специальной клетке. Каждый день Анна дает ему лекарство. За два года автор проекта «Котосемья» уже выучила, когда у Абрикоса будет приступ. Накануне приступа у кота меняется поведение, в такие периоды волонтер уделяет котику особое внимание и дает дополнительные лекарства.- Главное, что мозг сохранил способность поддерживать жизненно важные функции организма. - рассказывает волонтер. - И постепенно, проходя через трудности, котенок вышел на стабильное состояние, и в части эпилепсии показал положительную динамику.

- Я в том числе занимаюсь такими животными, на которых ставят крест. И Абрикос входит в их число. Сначала у нас была задача дожить до трех месяцев, потом до года, сейчас нам уже два года, и, дай бог, чтобы мы дожили до трех лет и далее, - с надеждой говорит Анна. - Каждый день для меня с Абрикосом – это маленькая победа.

Из-за травмы котенок плохо видит и ориентируется в пространстве. Фото: Анна Табакова

Несмотря на постоянную занятость, Анна всегда находит время для того, чтобы уделить много внимания котику. По словам, волонтера, Абрикос намного легче переносит приступы эпилепсии, когда рядом с ним кто-то есть.

«ЛЮБОВЬ СПАСАЕТ»

- От родного голоса его сердце быстро успокаивается, он расслабляется, нервная система приходит в покой. Он отходит и спит несколько часов у меня на руках. Мой график в моих руках, поэтому когда Абрикосу требуется, я с ним, - поясняет Анна. - Вот так, часто в ночи или рано утром мы с ним сидим под открытым окном в полутьме.

Абрикос как никто другой показывает, насколько глубоко кошки привязываются к человеку, насколько они нуждаются в любви и заботе.

- Абрикос – это особенный ребенок «Котосемьи». Он живет в своем мире и плохо реагирует на внешний мир, но он очень четко ощущает язык любви, и он выражает свою радость и привязанность. И я думаю, что именно эта крепкая, чувственная эмоциональная взаимосвязь с человеком дает ему внутренние силы бороться с последствиями своего заболевания, потому что за два года шаг за шагом он показывает положительную динамику в плане улучшения самочувствия. И это потрясающе! Это просто чудо! - с гордостью говорит Анна Табакова.

Сейчас Абрикосу уже два года. Каждый день Анна дарит ему много любви и заботы, спасая от приступов эпилепсии. Фото: Анна Табакова

О ПРОЕКТЕ «КОТОСЕМЬЯ»

Проект «Котосемья» Анна Табакова организовала в 2016 году. До этого волонтер занималась своей деятельностью анонимно. У проекта пока нет отдельного помещения для животных. Поэтому все животные обитают у Анны в квартире. Одновременно в «Котосемье» может находиться около 30 нуждающихся в своем доме малышей. Каждый день Анна не только вылечивает и пристраивает животных своего приюта, но и помогает неравнодушным горожанам, которые не имеют опыта, но желают помочь животным, оказавшимся в беде.

- У нашего проекта есть долгосрочная цель – это профилактика безнадзорности животных. Она у нас реализуется, во-первых, через безопасное пристраивание животных, а, во-вторых, через просветительскую деятельность, которую я веду в своем аккаунте в инстаграме о здоровье и благополучии животных. Чем больше у людей будет понимания о поведении кошек и их потребностях сегодня, тем меньше выброшенных кошек будет на улице завтра, - верит организатор проекта «Котосемья» Анна Табакова.

Если вас тронула эта история, вы можете пожертвовать средства на развитие проекта «Котосемья», перейдя по ссылке.

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