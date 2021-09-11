Заново учится ходить: на Урале спасают журавля, которого сбила машина

Журавля по имени Малыш нашли в поле с серьезными ушибами, он лежал и не мог пошевелиться Фото: предоставлено Татьяной Голик

СБИЛА МАШИНА И НЕ СМОГ ВСТАТЬ

Малыша, так зовут журавля из реабилитационного центра «Особенный питомец», нашли еще 3 сентября под Ирбитом. Бедолага лежал в поле и не мог пошевелиться. Его заметили проезжающие мимо люди и сразу обратились в клинику Екатеринбурга. А оттуда их уже направили в центр «Особенный питомец», который находится рядом с Полевским и помогает экзотическим животным с 2011 года.

Учредитель центра Татьяна Голик сразу же забрала журавля и показала его ветеринарам.

Птицу нашли в поле проезжающие мимо люди и обратились в реабилитационный центр для диких животных Фото: предоставлено Татьяной Голик

- На прием мы попали 4 сентября. Малыша осмотрела ветеринар Татьяна Суркова, которая лечит диких животных, в том числе и птиц. Трудно сказать, сколько он точно полежал в таком состоянии, пока его не заметили люди. У журавля обнаружили кишечное воспаление, паразитов, ушиб всей правой части тела и серьезный ушиб почек, - рассказывает Татьяна. - Врач назначила лечение и отправила нас на рентген 8 сентября. К счастью, выяснилось, что у Малыша нет переломов. Это бы его добило.

По предположению Татьяны, журавль еще совсем юный. Птенец родился в мае этого года. Обычно такие птицы живут не менее двадцати лет.

УМРЕТ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

Самое трудное для поддержания здоровья Малыша заключается в том, что он должен как можно больше двигаться, но делать он этого пока не может.

- Журавли относятся к голенастым птицам, которые всю жизнь проводят на ногах. Они даже спят стоя, им нельзя долго сидеть и, тем более, лежать. Если они пролежат слишком долго, то потом могут просто не встать и умереть, - с волнением рассказывает Татьяна. - Когда мы только привезли Малыша, он не только ходить, но и стоять не мог самостоятельно.

Ветеринар обнаружила у Малыша ушиб всей правой стороны тела Фото: предоставлено Татьяной Голик

Ветеринар назначила Малышу необходимые лекарства. Курс лечения займет не меньше месяца. Зооспасатели уже закупили все необходимые медикаменты: препараты от кишечного воспаления, от паразитов и обезболивающие, а также общеукрепляющие витамины.

- Сейчас мы лечим журавля и делаем все для того, чтобы он выжил. После 12 сентября мы записываемся на повторный прием к врачу, еще раз сдаем все анализы и рентген. И будем ждать дальнейших указаний по лечению птенца, - добавляет Голик. - Мы верим, что Малыш поправится и выживет. Ведь, если раньше мы его заставляли стоять и ходить, то теперь он пытается вставать сам, но как только делает пару шагов, сразу падает. Ему очень нужна забота и поддержка. Поэтому мы его держим в помещении, в котором он может опираться на стены или рядом стоящие предметы. Также мы подвешиваем его в самодельном бандаже на специальную стойку, чтобы он мог тренироваться ходить. Самое главное для него – это как можно больше тренироваться.

Работники реабилитационного центра лечат птицу и учат заново ходить Фото: предоставлено Татьяной Голик

О РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Сейчас реабилитационный центр «Особенный питомец» находится в частном доме Татьяны, а также в арендуемом участке под Первоуральском. Практически на постоянной основе в нем находится около ста животных одновременно. Фонд очень нуждается в своем отдельном помещении.

- Мы забираем больных или раненных животных, возим к врачам, на рентгены, а потом выхаживаем, кормим и лечим по назначению врачей. Всех, кто полностью выздоравливает, мы выпускаем на волю, в их места обитания.

Если вы хотите помочь реабилитационному центру, то просто перейдите по этой ссылке. Она приведет вас в группу «ВКонтакте» «Особенного питомца».