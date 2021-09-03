«Степу хотели усыпить»: В Екатеринбурге спасли енота, который четыре дня просидел возле мертвого хозяина

Малыша забрали в живой уголок. Фото: Ирина Михайлова

Еще 11 августа педагогу Детского экологического центра «Рифей» Ирине Михайловой позвонили из фонда помощи животным «zoozashita_ekb» с мольбами спасти енота Степу, у которого накануне умер хозяин. Бывшая жена покойного предложила усыпить питомца, но неравнодушные соседи решили пристроить животное. Ирина откликнулась на просьбу о помощи и забрала малыша в уголок живой природы.

ЕНОТ БЫЛ ПРЕДАН ХОЗЯИНУ

- Поздно вечером, мне позвонила Анна Вайман - руководитель благотворительного фонда «zoozashita_ekb» и слезно стала просить меня спасти енотика, у которого умер хозяин. Мне рассказали, что бывшая жена покойного отказалась забирать енота, так как побоялась, что он пропитался трупным ядом, и решила его усыпить. Я не смогла отказать. Через пару часов енот уже был в нашем центре, - вспоминает Ирина.

По словам Ирины Михайловой, хозяином енота был Сергей Сокуренко – разведчик, боевой офицер в отставке. Он умер от инсульта в возрасте 53 лет. Фото: Ирина Михайлова

По словам Ирины Михайловой, хозяином енота был Сергей Сокуренко – разведчик, боевой офицер в отставке. Он умер от инсульта в возрасте 53 лет. Поскольку его дочь живет за границей, а с супругой он развелся, то жил один. После смерти его только через четыре дня обнаружили по запаху соседи.

- Соседи вызвали полицию. А когда полицейские открыли дверь, енот был вместе со своим хозяином. Судмедэсксперты установили, что на теле покойного не было ни одного укуса от животного. То есть, несмотря на то, что енотик был голодным, долгое время находился без воды, ухода и присмотра, не причинил вред покойному. Это говорит о том, что Степа очень любил своего хозяина и был к нему сильно привязан, - рассказывает Ирина.

По словам Ирины, енот прожил вместе с Сергеем 10 лет.

«ПЕРВОЕ ВРЕМЯ СТЕПА ЖИЛ В КЛЕТКЕ ДЛЯ ПТИЦ»

50-летня Ирина Михайлова работает педагогом в Детском экологическом центре «Рифей» уже 11 лет. У центра есть свой живой уголок, который состоит из двух больших теплиц, в которых обитают птицы, рыбы, черепашки, кролики и другие грызуны. Сейчас, по словам педагога, в зооуголке центра около 60 животных, среди которых только 30 черепашек. Не смотря на то, что у сотрудников центра не было опыта по уходу за дикими животными, они все же решились забрать енота и позаботиться о нем.

- Для содержания такого животного нужны особые условия, которых в центе не было. Но, к счастью, у нас был пустующий большой вольер для птиц в теплице. И первые недели малыш жил в нем. Потом я начала собирать средства на новый вольер и кондиционеры, ведь такому животному, как енот, летом в теплице будет очень жарко, а зимой холодно, - делится Ирина Михайлова. – Историей Степы заинтересовался председатель городской Думы Виктор Тестов. На выделенные им средства нам построили временный вольер, он, конечно, побольше птичьей клетки, но в любом случае, чтобы енот жил как можно дольше, ему нужен нормальный просторный и хорошо оборудованный вольер.

Будущий домик для Степы почти построен, в нем постелили пол. Фото: Ирина Михайлова

«МАЛЫШ ВСЕ ЕЩЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ»

Практически в первый же день на просьбы педагога откликнулись подписчики фонда «Зоозащиты» и родители детей, которые ходят в изостудию «Рифей». В первую неделю Ирина смогла собрать 50 000 рублей. На эти деньги она купила кондиционер и сводила Степу к ветеринару, чтобы провести все необходимые анализы.

- Также нам очень помогли соседи покойного, они быстро собрали средства, на которые мы уже начали строительство нового вольера. Сейчас будущий домик для Степы почти построен, в нем постелили пол. Теперь нам нужно закупать оснащение для вольера. Но тех средств, которые мы собрали, на это не хватит, - вздыхает Ирина. – Кроме того, часть денег потратили на покупку игрушек, питания и лекарств для Степы.

Сейчас Ирина публикует фото и видео о жизни Степы в своем аккаунте в инстаграме (izo_rifei). Если история енотика вас тронула, вы можете помочь обрести ему хороший уютный домик. Кстати, вольер для Степы собирают дети, воспитанники изостудии «Рифей».