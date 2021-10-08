«Малыш от голода ел полиэтилен»: зоозащитница из Екатеринбурга ищет дом псу, которого уже два раза выкидывали на улицу

Из-за жизни на улице у Малыша начался цистит. Фото: из архива Анны Табаковой

История Малыша началась еще зимой 2019-ого. Тогда 11-летний сын зоозащитницы Анны Табаковой нашел возле дома щенка. На вид ему было 8-9 месяцев. Свернувшись калачиком, пес неподвижно лежал на снегу и не подавал признаков жизни. Он был живой, но измученный от голода и холода…

Пес через весь город шел к дому Анны, а после обессиленный рухнул на снег. Фото: из архива Анны Табаковой

«ВСЮ НОЧЬ ПРОСИДЕЛА С НИМ В ПОДЪЕЗДЕ»

В квартире у Анны Табаковой на тот момент уже обитало около 30 кошек, поэтому забрать собаку к себе домой она не могла. Анна занесла пса в подъезд, на скорую руку отварила ему кашу с консервами и всю ночь просидела возле него на лестнице, периодически выводя на улицу в туалет. Той же ночью Анна просмотрела все известные ей группы помощи животным Екатеринбурга. Вдруг, собаку кто-то потерял?

- Я нашла целую цепочку объявлений с фотографиями Малыша от разных людей, которые встречали его на своем пути. В каждом объявлении был указал примерный адрес, где заметили собаку, допустим, угол Пушкина-Ленина. Так я и поняла примерную траекторию, по которой хвостик пришел к нам, - рассказывает Анна.

Путь Малыша к дому зоозащитницы занял несколько дней. Он останавливался поспать, а потом бежал дальше. Пес шел с района ВИЗ через весь центр Екатеринбурга до бывшего УПИ, недалеко от которого и живет Анна. Зоозащитница очень надеялась, что Малыша кто-то потерял, она подала объявление о том, что нашла собаку. Но на него так никто и не откликнулся.

Зоозащитница Анна вылечила животное от цистита и стала искать ему новый дом. Фото: из архива Анны Табаковой

«ЖИЛ НА УЛИЦЕ И ЕЛ ПОЛИЭТИЛЕН»

Своего нового друга Анна назвала Малыш. Не смотря на то, что пес был щенком, на тот момент он уже был достаточно крупным.

- На следующее утро мы обратились к ветеринару, сдали все анализы, посмотрели внутренние органы. Благо инфекций никаких не оказалось, но у Малыша обнаружили цистит. Плюсом ко всему из-за того, что он длительное время практически ничего не ел, и у него провалился живот, - продолжает Анна.

Кроме того, ветеринар быстро определила, что у собаки все-таки были хозяева.

- У Малыша не было того подшерстка, как у собак, которые родились и выросли на улице или же в частном доме во дворе. У него был облегченный вариант шерсти, который говорил о том, что до своих 8-9 месяцев Малыш жил в квартире и спал где-то на диванчике, - рассказывает Анна. – Когда он попал ко мне, у него все еще были нежные подушечки лап, не было никаких мозолей, натертостей.

Малышу выписали антибиотики и Анна начала лечить пса. А во время одной из прогулок, когда собака сходила в туалет, зоозащитница ужаснулась.

- Ребенок так хотел кушать, что ел на помойке полиэтилен, упаковки от сосисок, какую-то ткань. И вот это все у него вышло таким скрученным жгутом. И нам очень повезло, что вышло, потому что иначе ему бы пришлось делать операцию, - вспоминает женщина.

Малыш очень дружелюбный и ласковый пес. Особенно он любит детей и кошек. Фото: из архива Анны Табаковой

«СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ЧТОБЫ ЕГО ЛЮБИЛИ»

Так как на объявления никто так и не откликнулся, Анна забрала собаку домой. Малыш на удивление быстро поладил с ее кошками.

- Это очень позитивный и добродушный пес. Он очень любит кошек и детей. Обожает играть, потому что в душе он еще сам ребенок, - говорит Анна.

Зоозащитница выучила с ним команды: «сидеть» и «дай лапу». А спустя две недели подыскала ему новую хозяйку. Желание забрать собаку изъявила мать-одиночка Полина.

- Мы поговорили с ней телефону, Полина заверила меня, что готова взять на себя такую ответственность. Позже мы заключили с ней договор, составленный юристами, и я привезла к ней собаку, - рассказывает Анна Табакова.

Новая хозяйка предала собаку, и Малыш снова оказался на улице. Фото: из архива Анны Табаковой

Полтора месяца пес жил у Полины, а затем она выставила собаку на улицу.

- В один из дней я захожу в группу помощи животным и вижу Малыша. Я позвонила по телефону, который был указан в объявлении. Там мне сказали, что собака уже несколько дней живет на улице. Конечно же, я сразу связалась с Полиной и спросила, где Малыш, она начала врать мне, что он у нее, и что с ним все хорошо. Я ей скидываю объявление, а она мне говорит: «Это не он!», - рассказывает Анна.

Анна поехала искать Малыша. В последних сообщениях из группы было написано, что пса видели на школьном дворе, неподалеку от дома Полины. Однако поиски результатов не дали. Когда же женщина вернулась домой, в квартире раздался телефонный звонок.

- Звонила Полина. Видимо, когда Малыш вернулся к ней во двор, она тут же набрала мне: «Приезжайте и забирайте собаку, у меня нет на нее времени, а я не буду выбирать между работой и собакой», - рассказывает Анна. - Мне было безумно грустно, потому что за короткое время его предали два раза.

Малыш живет на передержке и все еще ждет любящего хозяина. Фото: из архива Анны Табаковой

Сейчас хвостик живет на массовой волонтерской передержке. Каждый месяц Анна платит за него 5 000 рублей. Но дается ей это очень непросто, ведь одновременно с этим волонтер спасает очень много жизней, ведь у нее есть свой фонд помощи животным под названием «Котосемья».

Все эти два года Анна не теряет надежды найти Малышу ответственного и заботливого хозяина. По словам, женщины уже много людей приезжали познакомиться с песиком. Но забрать домой его так никто и не решился.

- Причина, которую люди озвучивают всегда одна: «Ой, он большой», при том, что собака весит 33-35 кг. Сейчас Малыш вакцинирован и чипирован. Он все еще ждет того, кто сможет о нем позаботиться, - говорит Анна. -Малыш не сможет жить на улице из-за проблем со здоровьем. Он также не подходит для охраны и охоты, потому что слишком ласковый. Зато он может подарить вам свою нежность, любовь и преданность. Малышу очень нужен ответственный и любящий хозяин, который возьмет этот лучик света к себе домой.

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