Уральская скалолазка и участница Олимпийских игр о том, почему пошла на службу по контракту: «Женщины идут в армию охотнее»

На чемпионате Европы по скалолазанию Виктория первой в истории завоевала сразу три золотых медали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Худенькая девушка в ярко-желтом пуховике скромно стоит возле призывного пункта Свердловской области. Нет, она не ждет здесь своего молодого человека. Виктория Мешкова сама идет в армию. По силе и упорству эта стройная девушка даст фору любому крепышу. Ведь она профессиональная скалолазка и участница Олимпийских игр в Токио. После престижных соревнований она приняла решение пойти на военную службу по контракту. Ее призвали в ряды Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

«МЕЧТАЛА ВЫСТУПАТЬ НА ВОЕННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ»

Виктории Мешковой 21 год. В 2020 году спортсменка удивила весь спортивный мир. На чемпионате Европы по скалолазанию она первой в истории завоевала сразу три золотых медали! После этого она осуществила свою мечту и поехала на Олимпиаду, а теперь пришло время сбыться и еще одному важному желанию.

- Я очень сильно хотела выступать на Чемпионате мира среди военнослужащих, который будет этой весной. А для этого надо быть военным. Вы не представляете, как я рада, что у меня все получилось, - делится эмоциями скалолазка. – На службе в армии я хочу реализовать свои спортивные амбиции. И кстати, по совместительству у меня и тренер работает в ЦСКА, поэтому для меня ничего не изменится. Я считаю, что для девчонок-спортсменок – это хорошая возможность тренироваться и официально работать.

Спортивную карьеру уральская скалолазка бросать не планирует. Сейчас она также готовиться к следующей Олимпиаде, которая состоится в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этого скалолазка уже выступала от ЦСКА на российских стартах, но только на гражданской ставке. Приглашение поступить в армию Виктории пришло от ЦСКА из Москвы. После этого в пункте отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге девушке начали собирать личное дело. В скором времени она станет инструктором по скалолазанию и будет тренировать спецназовцев.

- В ее обязанности будет входить обучение военнослужащих спецподразделений, каких именно, мы пока не знаем, - рассказывает начальник пункта отбора майор Михаил Кан. - Но, скорее всего, это будут курсанты из близлежащих военных подразделений. То есть те, кто согласованы с ЦСКА на прохождение горной подготовки, все будут учиться.

«НУЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ИЗ ВСЕХ»

Спортивную карьеру уральская скалолазка бросать не планирует. Сейчас она также готовиться к следующей Олимпиаде, которая состоится в 2024 году.

- Все соревнования будут согласовываться по датам, потому что для российской армии и страны очень престижно иметь Олимпийские медали и награды, - говорит Виктория.

Перед тем, как поступить на службу Виктория прошла собеседование, а затем прошла тесты на профессиональную пригодность к военной службе. Спортсменке выдали жетон и личное дело, с которым она оправится в Москву. А уже в столице России 27 октября спортсменка примет присягу и получит военный билет. Контракт с Викторией будет заключен на пять лет.

- Пойти на службу по контракту девушкам намного выгоднее. Парням, например, прежде чем пойти на контракт, нужно послужить год в армии, а девушки могут пойти сразу, - рассказывает Виктория. - Но при этом попасть на службу девушкам гораздо сложнее, так как для них в армии ограниченное количество мест. Чтобы попасть именно в ЦСКА, нужно быть лучшей в своем деле, в своем виде спорта.

Перед тем, как поступить на службу Виктория прошла собеседование, а затем прошла тесты на профессиональную пригодность к военной службе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами же военные уверяют - девушки с большим желанием идут на военную службу по контракту.

- Женщины идут на службу в армию охотнее, чем мужчины, - говорит инструктор по военно-морскому флоту Вадим Кумнушкин. - Мужчин, конечно, было призвано больше, зато женщины сами изъявляют желание пойти в армию. Они идут к нам, потому что им очень важна стабильность и возможность самореализации, которую может дать военная служба по контракту.

В этом году в Центральный военный округ пришли 40 девушек. А в спортроту помимо Виктории Мешковой из Екатеринбурга призвали еще одну девушку. Это мастер спорта по скалолазанию, призер чемпионата России Елизавета Иванова. Ее призвали в спортроту (ЦСКА) еще в апреле этого года.

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