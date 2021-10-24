Уральскую скалолазку и участницу Олимпиады в Токио Викторию Мешкову призвали в армию

В конце 2020 года Виктория завоевала сразу три золотых медали на чемпионате Европы по скалолазанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральскую скалолазку и участницу Олимпийских игр в Токио Викторию Мешкову призвали в армию. Девушка будет проходить службу в спорт роте (ЦСКА) Центрального военного округа.

- С ЦСК я довольно тесно связана. И уже выступаю за клуб на российских стартах, но только на гражданской ставке. В сейчас появилась возможность пойти официально на контракт, - рассказывает "КП"-Екатеринбург спортсменка Виктория Мешкова. - Для меня это, во-первых, поддержка моей спортивной деятельности, а во-вторых, возможность представлять Россию еще и на военных чемпионатах мира.

По словам Виктории о том, насколько будет заключен контракт, станет известно чуть позже.

Напомним, екатеринбурженке Виктории Мешковой сейчас 21 год. Она - трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России в боулдеринге и серебряный призёр чемпионата России в многоборье. Участвовала в Олимпийских играх в Токио, однако уехала из Японии без медалей.

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