«А если бы в машине были дети?»: в Екатеринбурге автохам с пистолетом устроил разборки с капитаном МЧС

Знакомые советуют семье Фазлиевых написать заявление в полицию. Фото: предоставлено Анастасией Фазлиевой

В Екатеринбурге агрессивный водитель Chevrolet устроил разборки с пистолетом. Накануне капитан МЧС вместе с женой Анастасией ехал в клинику. Выезжая со Вторчермета, пара ехала по 2-Новосибирской улице. Там временно движение разделено на две полосы. Семья Фазлиевых двигалась по левой, чтобы в конце совершить поворот. Это не понравилось 23-летнему Владимиру Чусову. Возможно, он посчитал, что пара в наглую объезжает пробку.

Сначала он остановился перед машиной капитана, а потом стал кричать матом. Апогеем всего стала словесная перепалка, на которую Владимир вышел с пистолетом в руках. Но уже через несколько секунд вспыльчивый автомобилист вернулся за руль.

- Ближе к перекрестку дорога сужается. Там две полосы, мы правила не нарушали. В этот момент перед нами стала резко выруливать и тормозить машина. К счастью, наш автомобиль автоматически остановился из-за датчика. Муж объяснил, что мы едем по второй полосе. В этот момент молодой человек стал что-то матом кричать. Затем он выходит, заряжает пистолет. Я улыбалась и смеялась. Какая-то нелепая ситуация происходила. Может он понял, что там все же две полосы, или увидел, что я снимаю. И сразу ушел, - рассказала «КП» Анастасия Фазлиева.

Знакомые советуют паре обратиться с заявлением в полицию, но пока Фазлиевы не намерены этого делать.

- А если бы в машине были дети или пожилые люди? Кому-то могло стать плохо, - добавила Анастасия.

Сам Владимир считает, что конфликт стал результатом отсутствия дорожной разметки. По его словам, пистолет был игрушкой.

- Где произошел конфликт, постоянная пробка, все стоят. Данный водитель хотел объехать пробку. В конце дорога сужается, и все кто объезжает пробку начинают залазить в общий поток, и пробка движется еле как из-за таких умников. И никакой там разметки не было, как утверждает данный водитель, если бы она присутствовала, данного конфликта бы не произошло, - рассказал «Комсомолке» второй участник дорожного конфликта.

- По опубликованной информации сотрудники отдела полиции № 12 проводят проверку. Ранее заявлений по факту инцидента не поступало, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.