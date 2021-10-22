В Свердловской области перевернулся автобус: один человек погиб, восемь пострадали

ДТП произошло на 213 километре трассы. Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»

В Свердловской области на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» автобус съехал с трассы и перевернулся. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ДТП произошло на 213 километре трассы, около кафе «Акрополь». Видео опубликовало сообщество «ВКонтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».

Горелых рассказал, что сообщение об аварии поступило примерно в 06:00. Одного пассажира от сильного удара выбросило из салона. Он погиб.

- Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы: двое в больницу Красноуральска, шестеро – в медицинское учреждение Нижней Туры, - сообщил Горелых.

Один из пассажиров сейчас находится в реанимации. Установлено, что заказной автобус ехал из Серова в Екатеринбург. На месте аварии работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Полицейские уже установили личности пострадавших. Среди них:

жительница Краснотурьинска по фамилии Скопина 1961 года рождения;

ее дочь Алена 1981 года рождения;

житель Серова Кравченко 1989 года рождения;

жительница Екатеринбурга Долгушева 1984 года рождения;

гражданин Бабаев 2000 года рождения;

житель Карпинска Бидонько 1982 года рождения;

житель Краснотурьинска Пиранов 1993 года рождения.

Горелых отметил, что водитель автобуса провел за рулем два часа. В момент ДТП дорога была мокрая, но не скользкая. Сейчас движение транспорта в районе места аварии не затруднено. Сотрудники ДПС рассматривают разные версии случившегося.