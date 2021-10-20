В Нижнем Тагиле 8 человек получили ожог глаз из-за включенной кварцевой лампы

Пациенты два часа просидели под кварцевой лампой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижнем Тагиле пациенты поликлиники № 1 на Окунева, которые пришли за бесплатными лекарствами от ковида, пострадали из-за включенной кварцевой лампы. Среди пострадавших была Наталья – она получала таблетки для своих родителей. По ее словам, днем после посещения поликлиники она почувствовала жжение и резкую боль в глазах.

За помощью она обратилась в травматологический пункт на Вагоностроителей. А там врач задал ей вопрос: была ли она в поликлинике на ул. Окунева, 30. Оказалось, что Наталья уже восьмой пациент с такими симптомами.

Женщина до сих пор чувствует жжение в глазах. Фото: предоставлено пострадавшей Натальей

- Я пришла в понедельник в поликлинику около восьми утра. В коридоре сидело семь человек. По факту таблетки начали выдавать только в 09:40. Мы два часа были под кварцевой лампой. Я даже и не думала, что у нее такое сильное излучение, - рассказывает Наталья «КП»-Екатеринбург. - Мои глаза начали болеть в два часа дня. Сначала заболел левый глаз, а потом правый. Муж отвез меня в травматологию на Вагонке. Сейчас у меня ожог сетчатки. Окулист выписала капли и гель в глаза. Вчера я даже открыть их не могла. Пила весь день обезболивающее. Знаете, боль просто невыносимая, я готова была хоть на потолок лезть. Сейчас дневной свет очень режет глаза. Я как будто на солнце сгорела, кожа красная, а под маской лицо белое. Приходится очки солнцезащитные носить.

У женщины поднялась температура до 37.2. По словам Натальи, 20 октября она ходила на повторный прием к врачу в поликлинику на Окунева.

Несколько пациентов поликлиники пострадали в поликлинике №1 на Окунева, 30. Фото: сервис Яндекс.Карты

- Говорят, руководство поликлиники хочет успокоить всех и сказать, что это была простая лампа дневного света, а вовсе не бактерицидная. А ожог якобы пациенты дома у себя получили. Так же нельзя, если была вина поликлиники, то признайте, - возмущается Наталья.

В городской поликлинике № 1 «КП-Екатеринбург» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.