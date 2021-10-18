Клип снимался в усадьбе Царицыно. Фото: скриншот из клипа Клавы Коки «Лалала»

Популярная певица Клава Кока выпустила свой самый дорогой клип на новый трек «Лалала». В клипе исполнительница из Екатеринбурга появилась в трех роскошных образах с множеством украшений, одним из таких образов стало откровенное боди, подчеркивающее фигуру певицы.

Клип снял украинский режиссер рекламы и музыкальных клипов Тарас Голубков. Ролик снимался в большом дворце Царицыно, который по сюжету стал «музеем бывших». А сама певица лежала перед музеем-усадьбой на шикарном черном кабриолете в розовом парике, который ей сшили на заказ. В клипе исполнительницы также снялись Глюкоза и Ида Галич.

На днях популярная уральская певица объявила у себя в instagram, что в скором времени выпустит, по ее словам, самый шикарный и самый дорогой клип в ее карьере. Клава Кока объявила: «50 000 комментариев, и выкладываю на этой неделе». Так и случилось, подписчики активно подержали певицу, и сегодня днем звезда объявила премьеру клипа на новый трек «Лалала».

- Это теперь мой любимый клип! Вы будете в шоке от масштаба, - интриговала фанатов певица.

В клипе певица появилась в откровенном боди и в розовом парике, сделанном на заказ. Фото: скриншот из клипа Клавы Коки «Лалала»

Также исполнительница добавила, что в клипе будет дракон, и это будет настоящая сказка. Дракон действительно появился, и даже при помощи визуальных эффектов поджег здание музея Царицыно.

Ранее Клава Кока упоминала в своем аккаунте, что песня «Лалала» – гимн современной свободной девушки. Так в клипе певица высмеивает мужчин, приводя собирательные образы, такие как «приставочник», «самовлюбовальщик», «двуличник».

Клип стремительно начал набирать просмотры и положительные комментарии на официальном YouTube-канале певицы. Меньше чем за час клип уже набрал 25 000 просмотров.

В клипе певица появилась в трех роскошных образах. Фото: скриншот из клипа Клавы Коки «Лалала»

В социальной сети Instagram певица также опубликовала пост, в котором рассказала, что очень довольна работой своей команды.- Это определённо самый лучший клип из всех. Каждый раз выходишь на новый уровень, - восторженно поддерживают фанаты певицу в комментариях.

- Я до сих пор не верю, что это мой клип! Я безумно горжусь всей нашей огромной командой за этот результат! - рассказывает Клава Кока подписчикам.

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