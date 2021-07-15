В 1999 году семья маленькой Клавдии получила нежданный подарок - пианино. Фото: Иван МАКЕЕВ

После известий о том, что отец поп-дивы Клавы Коки (Клавдия Высокова) до сих пор владеет огромной квартирой в центре Екатеринбурга, «Комсомолка» пообщалась с их бывшими соседями. Примечательно, что счета за коммунальные услуги приходят на имя Вадима Высокова. По состоянию на май этого года, за ним числился долг по капремонту в размере 35 тысяч рублей.

В целом о семье Высоковых отзываются положительно. Но большинство до сих пор не знает, что несколько лет назад с ними в одном подъезде жила будущая звезда Black Star.

- Вадим всегда казался мне мутным человеком, - рассказывает «КП» бывший сосед по лестничной площадке семьи Высоковых. – Но, наверное, торгаш и должен быть таким. А его жена Олеся и девчонки – они нормальные. Мы с женой когда в отпуск уезжали оставляли им ключи, чтобы цветы поливать. В последний раз я видел Вадима два года назад. Случайно пересеклись во дворе, но цель визита он не назвал.

Маленькая Клава с мамой и сестрой Ладой. Фото: Instagram

- По моей информации, раньше он ее сдавал. Там был мини-отель, а что сейчас происходит – не знаю. Эту черную дверь и видеокамеру установили совсем недавно. Видел, что туда какие-то молодые парни ходят, на вид 20-30 лет. Не шумят и на том спасибо.

Как выяснилось, Вадим и Олеся Высоковы вместе с детьми жили в бывшей коммунальной квартире. По словам соседей, чета скупила шесть комнат. А общая площадь составила 110 квадратных метров.

У Клавы Коки есть старший брат Лев и младшая сестра. Фото: Instagram

- В квартирах нашего дома есть два ощутимых преимущества: свободная перепланировка и высокие потолки. Мы переехали сюда в 1999 году, а Высоковы еще раньше. Общая кухня, ужасный туалет. Все надо было переделывать. У моей жены было изначально две комнаты, остальные мы скупили. В том же году мы отдали им пианино «Урал». Супруга решила от него избавиться и выкинуть, а я не хотел тратиться на грузчиков. Подошел к Вадиму, и он сказал, что заберет пианино к себе, - добавил сосед.

День рождения Клавдии Высоковой в 2000 году. Фото: Instagram

Кстати, в детстве Клава училась в Свердловской детской филармонии по классу фортепьяно, где занималась по 2-3 часа в неделю. Кто знает, возможно, именно нежданный подарок от соседей стал ей прививать любовь к музыке.

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