Уральская певица обратила внимание на фотографии поп-звезды с денежным боа Фото: Иван МАКЕЕВ

Уральская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) обвинила поп-звезду Леди Гагу в копировании ее образа. Об этом артистка заявила на своей странице в Instagram в формате stories.

Фотография с боа из купюр появилась у Леди Гаги на странице 13 октября. Фото: скриншот stories Клавы Коки

- Так, Леди Гага, сначала Купера увела у нашей Ирины Шейх, а теперь костюмы мои копируешь? – написала певица.

Клава Кока обратила внимание на фотографии зарубежной дивы с денежным боа. Уральская певица утверждает, что аксессуар придумала ее сестра, которая является стилистом. При этом боа из купюр она сделала еще в декабре 2020 года.

Уральская певица утверждает, что аксессуар придумала ее сестра. Фото: скриншот stories Клавы Коки

- Ладно, Гага, для тебя нам ничего не жалко, - подытожила Клава Кока.

Российская артистка даже отметила в stories Леди Гагу. Зарубежная дива ничего не ответила ей на своей странице. Фотография с боа из купюр появилась у нее в аккаунте 13 октября.

Ранее стало известно, что Клава Кока создаст духи вместе с французским парфюмером Пьером Монталем. Для этого певица даже приехала во Францию. Коллаборация Клавы Коки и Montale пройдет при поддержке магазина косметики «Золотое яблоко» и российского дистрибьютора парфюма в России.

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