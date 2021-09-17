Клава Кока вошла в сотню самых сексуальных женщин страны

Певица впервые попала в рейтинг журнала Maxim Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уральская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) лейбла Black Star вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин России. Рейтинг составил и опубликовал мужской журнал Maxim.

При этом певица впервые попала в рейтинг журнала. Сейчас она занимает 80 место. Она обгоняет пока что даже Настю Ивлееву, которая уже появлялась на обложке Maxim.

Голосование за саму сексуальную женщину России будет идти до 28 октября. Сейчас первую строчку рейтинга занимает певица Анна Плетнева. Также в первую пятерку попали актриса Любовь Новикова-Аксенова, певица Настя Каменских, актрисы Наталья Рудова и Юлия Хлынина.

Ранее стало известно, что Клава Кока до сих пор владеет огромной квартирой в центре Екатеринбурга. При этом счета за коммунальные услуги приходят на имя Вадима Высокова. По состоянию на май 2021 года, за ним числился долг по капремонту в размере 35 тысяч рублей. «КП Екатеринбург» пообщалась с бывшими соседями семьи.