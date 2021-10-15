Не заметил на обгоне: под Екатеринбургом в столкновении внедорожника и легковушки пострадали шесть человек

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На выезде из Екатеринбурга в столкновении отечественной легковушки и немецкого внедорожника пострадали шесть человек. ДТП произошло поздним вечером 14 октября на улице Караванной. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель BMW X5 не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением и влетел в «ВАЗ-21043».

- 30-летний водитель иномарки в столкновении не пострадал, его пассажирка получила ушиб грудной клетки, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

А вот ехавшие в отечественной машине молодые люди получили более серьезные увечья: 21-летнего водителя увезли в больницу с ушибом грудной клетки и повреждением ноги, ремень безопасности помог ему избежать тяжелых травм. Сидевший на переднем сидении 17-летний пассажир получил перелом позвоночника.

Трое несовершеннолетних парней, которые сидели сзади, отделались ушибами, у одного из них тупая травма грудной клетки. По предварительным данным, никто из пассажиров не был пристегнут.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Известно, что водитель «ВАЗа» водит автомобиль два года, за это время его шесть раз привлекали за нарушения ПДД, он объяснил, что ехал со скоростью около 80 километров в час, в этот момент ему навстречу вылетел внедорожник. Кстати, владелец BMW отметился 49 штрафами за 11 лет водительского стажа. Он рассказал автоинспекторам, что во время обгона не заметил «четверку». По факту ДТП проводится расследование.